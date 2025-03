El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Báez sometió un proyecto de ley en la Cámara Baja para cambiar el nombre de la provincia Peravia por Máximo Gómez.



La iniciativa también destaca que la provincia sureña estará compuesta por el municipio de Baní, que será cabecera; además de los municipios Nizao y Matanzas, con todos sus distritos municipales.



Al hablar con elCaribe sobre la pieza legislativa, que busca honrar a “El Generalísimo” dominicano, “El Muchachito” explicó que la legislación tiene el propósito de que se resalte la imagen e historia de Máximo Gómez, a quien describe como una persona que tuvo grandes éxitos en su vida de militar y ser el gran libertador de Cuba, donde falleció en 1905.



“Fue un banilejo auténtico, nació en Baní, vivió en Baní y fue de padres banilejos. Que la provincia lleve su nombre, es algo ya que va a trascender mucho más en el tiempo, porque cada vez que un turista vaya a la provincia Máximo Gómez va a saber que de ahí fue Máximo Gómez”, resaltó.



El joven legislador destacó como un avance importante de respaldo al proyecto, el que unos 70 diputados firmaron el documento de ley. Dijo que eso es un sello “prácticamente” de que la pieza será aprobada.



Aunque cuenta con ese respaldo, considera que se deben agotar unos pasos, como el ir a Peravia y escuchar a los ciudadanos.



“Nunca nosotros vamos a hacer nada que esté contrario a lo que opine la gran mayoría de la sociedad. Antes que todo, quiero que eso quede claro. Cuando se haga la vista pública, la comisión tendrá la oportunidad de valorar cada ponencia de cada persona que se exprese. Y aunque lo firmaron 70 diputados, la comisión se va a llevar la esencia de lo que digan los banilejos. Y al final eso será lo que va a prevalecer”, sostuvo.



Propuesta no es de ahora



La propuesta de querer ponerle el nombre Máximo Gómez a la provincia Peravia no es de ahora.



De acuerdo con Luis Báez, el proyecto fue sometido al Congreso en el año 1986, pero no pudo ser aprobado. Amplió que el expresidente Juan Bosch fue quien sometió el proyecto, a través de un conjunto de diputados peledeístas, entre ellos Danilo Medina.



Recordó que el expresidente Joaquín Balaguer también habló a favor de que la provincia Peravia debería llevar el nombre del reconocido líder del sur.



Resaltó que a lo largo de la historia, José Francisco Peña Gómez habló a favor de que se le pusiera el nombre de provincia Máximo Gómez a la provincia Peravia.



No obstante, Báez reconoce que en la actualidad hay historiadores a favor y otros en contra de la iniciativa de ley, porque genera muchas pasiones en la provincia.

Asegura pieza no se será llevada a la carrera

El congresista destacó que el proyecto no se va a “sancochar” en las cámaras legislativas, sino que se conocerá “lentamente”.



“Se van a hacer vistas públicas en Baní y la comisión tendrá la oportunidad de escuchar a los intelectuales, banilejos, a los historiadores y a la población, de manera abierta, pública y sin ningún tipo de limitaciones”, adelantó.