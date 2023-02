Email it

Un proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados establece la vitilla como deporte nacional de la República Dominicana y recomienda a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) incluir este juego como patrimonio de la humanidad.



La iniciativa es de Carlos Higinio de Jesús Veras, diputado de la Circunscripción 2 de Santo Domingo y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien introdujo la pieza el pasado 16 de enero, la cual aún no ha sido tomada en consideración.



Por ser un deporte que se juega a diario en el país, en uno de los considerandos, el diputado explica que la Unesco debe incluirlo como patrimonio de la humanidad.



Si la pieza llegara a ser ley, se declarará la práctica e incentivo de la vitilla como una prioridad del Estado y sus instituciones públicas deportivas.



Además, se creará la “Dirección de Desarrollo de la vitilla de la República Dominicana”, que será el órgano rector adscrito al Ministerio de Deportes y Recreación para la organización, promoción, regulación y expansión de las actividades deportivas del referido juego.



Los miembros de la Dirección de Desarrollo serán nombrados por el Poder Ejecutivo, escogidos de una terna que presentará el Ministro de Deportes. Dicho ministerio y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) promoverán y organizarán torneos deportivos de vitillas barriales a nivel nacional.



Asignación presupuestaria



La legislación consigna que los recursos financieros para el funcionamiento de la Dirección de Desarrollo de la vitilla de la República Dominicana así como la organización, promoción, regulación y expansión del deporte provendrán de la partida que le sea asignada en la Ley de Presupuesto General del Estado.



También, procederán de la gestión de recursos de organismos nacionales e internacionales; de las donaciones y contribuciones que ofrezcan instituciones privadas y públicas, y otras, “siempre que no comprometan la institucionalidad y los principios éticos y morales” de la entidad.



Reglamento de la ley



Si el Congreso convertiera en ley la iniciativa, entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación, según consigna la Constitución y los plazos en el Código Civil dominicano.



El Ministerio de Deportes es el organismo encargado de preparar el reglamento de la normativa legislativa; será en un plazo no mayor 90 días contados a partir de la promulgación de la ley.

Busca se declare la vitilla Patrimonio Humanidad

La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció en el año 2020 que preparaba una documentación requerida para declarar el “Juego de la Vitilla” como Patrimonio de la Humanidad. El diputado Carlos H. De Jesús Veras explica que la vitilla ha sido parte de la cultura dominicana y que su práctica va muy ligada al béisbol.