El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps, reveló que en 40 territorios su partido lleva candidatos en alianzas que no son con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Explicó que esos acuerdos son con partidos que forman parte de la coalición que respalda al partido oficial en las elecciones de febrero y mayo de este año. “En la coalición de partidos que apoyamos al presidente Luis Abinader, el PRSD se constituyó en el partido que fundó esa gran coalición y de esa misma manera lo hemos estado desarrollando, ahora la coalición de partidos se amplía y la gente se ha dado cuenta que este gobierno no solo es bueno sino que lo que se ha iniciado debe concretarse, solidificarse y garantizarse”, apuntó.



Igualmente, dijo que los niveles de identificación que tiene su partido con las políticas de desarrollo que implementa el gobierno de Abinader son muy profundos. “Ya vamos a ver cuánto será el aporte en votos del PRSD a la victoria del presidente Luis Abinader, porque esto es una combinación de números y de realidades”, expresó De Camps en la entrevista especial de multimedios de elCaribe y CDN.



El también ministro de Trabajo resaltó que son más de 30 encuestas las que de manera consistente dan una victoria holgada a Abinader en primera vuelta con más del 60%. “El pueblo tomó la decisión en 2020 y va a ratificarla con más fuerza en 2024 de no volver atrás, de no abrir las puertas de nuevo a la opacidad, a los encubrimientos, a las actuaciones que aparentemente fueron protegidas por sectores de poder”, expresó.



De Camps especificó que a pesar de los altos niveles de aprobación que tiene el gobernante, están trabajando duro y recorren todo el territorio.



“El fin de semana estuvimos en gran parte del Este, San Pedro, La Romana, La Altagracia y vamos a continuar el recorrido por todo el territorio nacional, concomitantemente con las labores cotidianas, porque independientemente de que las perspectivas son muy buenas, sabemos que las elecciones se ganan el día de las elecciones”, puntualizó el político.



Dijo que han tomado medidas para evitar el uso de los recursos públicos en la campaña, no solo por el mensaje claro que ha dado el presidente en ese sentido, sino porque es un principio que está en la génesis del PRSD. “Desde el Ejecutivo se ha instruido como debe ser porque este gobierno no tolera eso (uso de recursos para la campaña)”, comentó.



Afirmó que la forma de oposición de los partidos que adversan al presidente, no tiene respaldo en la gente.

El partido tiene distintas estrategias de alianzas

El secretario general del PRSD, Juan Estévez, detalló que llevan candidaturas uninominales que no están aliadas al PRM, pero sí con otros partidos de los 22 que apoyan a la agrupación oficial. “Entre esas demarcaciones está El Pino, en Dajabón, que llevamos la candidatura alcalde en alianza con varios partidos, igual que en el Distrito de Villa Eliza, en Montecristi, llevamos las candidaturas de director y vocales en alianza con otros partidos”, apuntó.