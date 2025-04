ESCUCHA ESTA NOTICIA

El psicólogo Luis Vergés advirtió que “someter a un enfermo o a una parturienta a presiones por su estatus migratorio rompe la característica principal de los dominicanos que es la bondad, generando un contra efecto más nefasto que los beneficios que pudiéramos estar buscando con esas medidas”.

El especialista en la conducta humana consideró, además, que la aplicación práctica de esa medida (acoso a parturientas y enfermos) “está teniendo un contra efecto”, ya que muchos dominicanos se lamentan al ver ese tipo de trato.

LLAMA A EVITAR EL DUELO PATOLOGICO

Sobre el duelo ante la perdida de seres queridos, el especialista consideró que lo más recomendable es aceptar el dolor por la pérdida, porque al aferrarse a la negación tiene el peligro de posteriormente generar algún tipo de “duelo patológico”, en un contexto en el que el 85% de las personas no tiene acceso a la salud mental.

Definió el duelo patológico como un estado de socializar las pérdidas “con disfunciones y desorganizaciones que impiden que uno logre funcionar de manera apropiada”. En cambio, el “duelo crónico es el que sufre la persona cuando permaneces demasiado tiempo, a veces años, estancada en el mismo sitio rumeando el dolor”. Mientras que los evitativos se hacen los fuertes para no sentir que están sufriendo una pérdida.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa para Color Visión y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el experto señaló que quienes hacen “duelo inhibido” corren el riesgo de luego explotar de un gran sufrimiento por otros eventos. Citó, además, el estrés post-traumático que ha sido tan común en Estados Unidos con los soldados que estuvieron en la guerra de Viet Nam e Irak, quienes han protagonizado actos de barbarie muchos años después de estar en los escenarios bélicos. “Eso es lo que se trata de evitar para que las personas hagan el proceso (de duelo) adecuado. Reconocer que cada persona es un caso particular”, expresó Vergés.

En relación con el duelo de los niños, el psicólogo manifestó que es necesario tomar en cuenta que estos no conocen el fenómeno de la irreversibilidad (que el que se muere no vuelve) y por tanto hay que manejar su duelo haciendo analogías con otras muertes y faltas.

Advirtió que no es correcto venderles eufemismos a los niños porque se generan expectativas falsas y eso podría prolongar el dolor, debido a que hay poco comprensión de la muerte. Vergés dijo que si bien la muerte no se puede revertir, los roles del fallecido sí, por lo que lo recomendable es que familiares cercanos sustituyan esos roles y expliquen a los niños que eso no será transitorio, sino permanente.

Con relación al sentimiento generalizado de tristeza, el profesional de la conducta humana expresó que ni los familiares ni las instituciones del Estado están preparados para afrontar un evento trágico inesperado, pero en la medida en que va pasando el tiempo ambas van asumiendo sus responsabilidades.

En el caso del derrumbe de la Jet Set, Vergés dijo que lo primero que se activó fueron las unidades de salvamento y de socorro, que hicieron su labor, mientras que el trabajo de salud mental “es más silente”.

Explicó que ahora es cuando se da la brecha para que el trabajo de salud mental sea cada vez más evidente… porque la primera respuesta fue de emergencia, un acompañamiento temporal y ahora se debe identificar a los mayores afectados, con síntomas, para darle atención.

Indicó que cualquier manifestación de duelo, como el llanto del director del COE, general Juan Manuel Méndez ante la tragedia, “no se puede desautorizar, porque no es cuestión de libreto”, sino de realidades que a veces pueden desbordar a una persona.

Vergés recordó que cuando ocurre este tipo de tragedia se activan las unidades de salvamento para socorrer a las víctimas y el liderazgo (en este caso el general Méndez) es el que mayor presión recibe.

Lamentó que en todo el mundo cerca del 85 por ciento de las personas que necesitan salud mental, no la reciben, reduciéndose a solo 10 al 15 por ciento que pueden pagar por ese servicio.

Recomendó a Salud Pública y a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicio de salud mental gratuito, publicar sus disponibilidades para que la gente que no puede pagar acuda a recibir atención.

Con relación a la preparación del personal especializado en psicología, el profesional dijo que en el país hay más de 50,000 psicólogos, algunos muy bien preparados, otros no tanto.

FEMINICIDIOS

El especialista considera que si bien las cifras absolutas de feminicidios pueden verse reducidas en el número, la naturaleza de los crímenes de parejas y familiares “son muy intensas, lacerantes”, con crímenes múltiples y hasta descuartizaciones.

Expresó que hay avances institucionales para impulsar políticas públicas de respeto a la vida, pero hay que impactar a la población para que responda a esas iniciativas.