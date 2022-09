Quién es mantequilla? El hombre viral por “multiplicar” el dinero

Santo Domingo – En las redes sociales una nueva etiqueta es tendencia, la palabra “mantequilla” aparece en diferentes plataformas, y muy lejos de ser el producto obtenido de la leche, se trata de un hombre que es capaz de “multiplicar” el dinero tan fácil como la tabla del uno.

Oriundo de Sabana Grande de Boyá, el llamado Wilkin García Peguero de 34 años y quien ha expresado a su comunidad ser contador, tiene un negocio en el que la persona puede invertir dinero y dependiendo la cantidad y el tiempo, se le regresa el 30, 50 o 100% de su inversión.

Conocido en el pueblo como un hombre bueno y que ayuda a los que necesitan, “mantequilla”, goza de la buena aceptación de los munícipes de Sabana Grande.

Tanto así, que a pesar de que causa curiosidad saber de dónde un contador puede tener tanta líquidez para duplicar dinero a otros de tal manera, a los “inversionistas”, pareciera no importarles este dato.

Ignorando incluso las declaraciones del superintendente de bancos Alejandro Fernández, quien a través de su cuenta de twitter, tildó el negocio de mantequilla como un “esquema piramidal insostenible”.

Si Ud. lleva su dinero a un brujo para que se lo multiplique con su magia, Ud. es libre de hacerlo.



Como @SuperdeBancosRD, hay muy poco que nosotros, o cualquier otra superintendencia, pueda hacer para evitar que Ud. meta su dinero donde quiera o haga con el lo que quiera. — Alejandro Fernández W. (@SBFernandezW) September 27, 2022

“Guerra avisada no mata soldado”, esta frase adornó las palabras de Fernández, quien además dijo que mientras los pagos de la «inversión» se mantengan «al día» o hasta tanto alguien no denuncie que ha sido estafado (cosa que no ha ocurrido) en el esquema, este tipo de actividad no está penada por la ley.

Por el momento, parece lejano que alguna denuncia por estafa sea levantada, pues de acuerdo a un reportaje publicado en el medio de circulación nacional Diario Libre, muchas personas defidenden a “mantequilla”, como perros rabiosos en defensa del amo.

“Muchos corean que después de Dios, Mantequilla, y que el hombre ha hecho más por el municipio que todos los políticos juntos”.