Tras la indignación y preocupación colectiva por el intento de cierre de una barbería por agentes policiales, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que el reporte recibido es que en el local se estaban vendiendo bebidas alcohólicas.



En un mensaje colgado en las redes sociales, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, Raful manifestó que las barberías no tienen restricción de horario para funcionar.



“En el caso de la barbería intervenida, el reporte policial indicó venta de alcohol fuera de horario (acto regulado), pero su función como barbería no tiene restricción horaria”, escribió la ministra y acompañó sus palabras de fotografías de las afueras del negocio, cuya ubicación y fecha de incidente se desconoce.



Dijo que a eso se refería el director de la Policía, y destacó que ninguna autoridad puede cerrar comercios de manera general sin sustento legal y que su gestión rechaza cualquier tipo de acciones arbitrarias.

Agregó que las declaraciones del director policial generaron confusión.



Sin embargo, en la mañana, en rueda de prensa conjunta con Raful, el director de la PN dijo que “una barbería, no puede amanecer trabajando” porque no está facultada para trabajar más de 12 de la noche, que es el horario normal de los establecimientos y de los colmados.



En virtud de las reacciones y preocupaciones sobre la actuación policial y la justificación de esta por parte del director de esa dependencia, en el encuentro que realiza el presidente Abinader con la prensa cada lunes, el mandatario fue abordado al respecto.



“No creo que lo que ha salido en la prensa es la declaración real de ellos. Así que les voy a decir que hagan una declaración en ese sentido”, respondió el presidente Abinader.



El incidente



En el audiovisual que ha circulado en diversas redes sociales, se observa un agente de la Policía, aparentemente grabando con su teléfono el momento en que acudió a la peluquería donde estaban varios clientes y el barbero, con la instrucción de cerrar el espacio.



“Son la una de la mañana, no puede estar trabajando ya a esta hora, no puede estar trabajando hasta esta hora”, repitió el miembro de la uniformada mientras el dueño del local le decía que está recortando y no vende bebidas alcohólicas.



En el incidente, en el que hasta el momento no se han identificado los actores, se escucha al propietario del negocio decir “yo no vendo bebida mi rey, yo lo que estoy es recortando”



“No estoy vendiendo bebida, no tengo frízer… Yo no vendo bebida” reiteró la persona que hablaba con el agente mientras hace un paneo al interior del local en donde se observa un hombre recortando a otro y otros clientes.

Sobre la prohibición de venta de alcohol

El Estado, a través del Ministerio de Interior, establece que la venta de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión está prohibida después de las 12 de la noche de domingo a jueves, y después de las 2 de la madrugada los sábados y domingos.



Este horario suele flexibilizarse para las festividades de Navidad y Año Nuevo.