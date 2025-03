ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, R.D. – El dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo hizo un llamado a todos los dominicanos a apoyar la marcha nacionalista convocada en Friusa, Bávaro, este domingo, como muestra del rechazo ciudadano ante la creciente migración irregular y la inacción del gobierno frente a la crisis fronteriza.

Durante una entrevista exclusiva en el programa El Matutino del País, transmitido por De Último Minuto TV y El Seis, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., Ramfis criticó las declaraciones del presidente Luis Abinader, asegurando que en la zona de Friusa “no hay control migratorio real”.

“Yo he marchado en Friusa, he estado en Úbero Alto y he visto con mis propios ojos lo que está pasando. El presidente le mintió al pueblo diciendo que Migración actúa en Friusa. Si eso fuera cierto, no saldrían 300 ilegales de cada esquina”, aseguró Trujillo.

El político reiteró, durante el conversatorio en el espacio producido por Héctor Romero, bajo la conducción de Jehimy Núñez, Nilson Abreu, Adrián Lebrón, Carolina Abreu, José Paulino y Eduardo Martínez, que no busca politizar la marcha, pero sí mostrar su respaldo a una causa que —según expresó— representa el sentir de la mayoría del pueblo dominicano.

“Es una expresión legítima del espíritu nacionalista que tantos abrazamos. Invitamos a nuestros dirigentes y a todos los dominicanos a sumarse con civismo y firmeza”, agregó.

Trujillo detalló su propuesta de establecer tres tipos de muros en la frontera con Haití:

Un muro físico, de hormigón armado de 9 pies, que reemplace la verja ciclónica que calificó como “insuficiente y fácil de violar”.

Un muro económico, a través del impulso de asentamientos agrícolas y empresariales para incentivar el desarrollo en la zona fronteriza.

Un muro sociológico, que refuerce el sentido de identidad nacional, el cumplimiento de la ley y sanciones ejemplares para los que faciliten la migración irregular.

Además, propuso la revisión de los certificados de nacionalidad otorgados a ciudadanos de origen haitiano en los últimos 20 años, denunciando casos de suplantación de identidad y tráfico de documentación.