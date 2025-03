ESCUCHA ESTA NOTICIA

El exdiputado Vinicio Castillo Semán manifestó su respaldo a la marcha convocada por la Antigua Orden Dominicana para el próximo domingo 30 en Friusa, indicando que la misma debe realizarse de forma pacífica y sin incidentes y que debe incluir entre sus demandas la aplicación de la ley laboral que favorezca a los dominicanos en la proporción de 80/20 de empleos turísticos en los hoteles de la provincia La Altagracia.

“En la marcha de Friusa del domingo debieran de participar las centrales obreras y los sindicatos representando al trabajador dominicano que ha sido desplazado masivamente en la zona turística, no solo en el área de la construcción, sino también en los empleos de los hoteles, que es lo que ha agravado el asentamiento de haitianos ilegales en la zona en un número tan grande que ya se sienten con derecho a dominar territorios como el de Friusa”, expresó Castillo Semán.

“La marcha tiene que ser una muestra de civismo que envíe un mensaje fuerte y claro al mundo de que el pueblo dominicano será movilizado en defensa de la nación frente a lo que es una invasión masiva de ilegales haitianos, exigiendo a las autoridades del gobierno tomar acciones contundentes de repatriación masiva de ilegales y endurecimiento en la persecución del tráfico de haitianos que ha venido operando con plena impunidad judicial”, agregó el exdiputado Castillo.

“Aceptar el chantaje haitiano de que no se puede ir a Friusa a protestar cívicamente porque es una zona turística sería consolidar su dominio sobre territorio dominicano, lo que no podemos permitir bajo ninguna premisa. Lo que sí es importante es que las autoridades tomen cuantas medidas haya que tomar para garantizar el orden público y que no se presente ningún incidente en la marcha del próximo domingo”, concluyó Castillo Semán.