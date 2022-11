Advirtió que, según la Constitución, solo dominicanos pueden comprar terrenos en el área fronteriza

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, instó ayer al Congreso a aprobar las leyes complementarias de la Constitución, y de ese paquete resaltó la que establece que solo los dominicanos pueden comprar propiedades inmobiliarias en la zona fronteriza.



El magistrado presidente del Constitucional expresó que le parece inconcebible que 12 años después de aprobada la Constitución del 2010, haya más de 90 leyes complementarias pendientes de aprobación. “Esas leyes son esenciales porque son las que aumentan las garras de la Constitución, la Constitución necesita garras”, comentó.



“Solamente pueden adquirir propiedad inmobiliaria en la frontera los dominicanos, no podemos esperar que narcos o los vecinos compren la tierra en la frontera, qué estamos esperando para esa ley; qué va a pasar el día que descubramos que toda la zona de la frontera es propiedad de extranjeros, el que sea, que la puede haber adquirido de buena fe, pero eso para los fines de la dominicanidad, la zona de la frontera se necesita que sea propiedad de los dominicanos”, advirtió Ray Guevara.



También citó el caso de la ley de indulto que a pesar que en esencia no tiene por qué generar contradicción política no se ha avanzado para aprobarla. “La ley de indulto no choca con nadie, nosotros tenemos muchos presos en condiciones muy precarias, pero no lo hacen”, comentó.



Otra legislación, cuya aprobación reslató como importante, es la ley de referendo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Argumentó que esa ley es fundamental porque es garantía de la democracia participativa y consideró que temas de debate como el aborto pueden ser decididos en un referendo.



Resaltó los aportes que han hecho para impulsar la aprobación de esas iniciativas el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y que antes también lo hizo Rubén Maldonado. Sostuvo que este último conformó una comisión encabezada por Rafael Alburquerque para conocer 15 leyes complementarias.



“Pero en la agenda legislativa priorizada no las incluyen porque a los partidos, todos, no les interesa aprobarlas”, comentó durante la entrevista especial de elCaribe y CDN.

Certificación garantiza transparencia



El presidente del Tribunal Constitucional resaltó la importancia que ha dado esa institución a la certificación de los procesos administrativos porque son una garantía de que las acciones institucionales no sean personalizadas.



Ha sido el primer tribunal constitucional del mundo que se certificó en la norma Iso 9001. “La certificación de los procesos evita la personalización de los procesos administrativos en una entidad como la nuestra, nosotros nos certificamos en el 2018 y nos recertificamos, y eso ha sido fundamental porque ya todo se decide mediante los procesos y si uno se sale corre el riesgo de perder la certificación, por eso digo que es la mejor vacuna contra la personalización”, resaltó.



Explicó que actualmente están trabajando en el proceso de protegerse ante posibles sobornos.

“Ese mecanismo funciona permanentemente y es cuantificable, y funciona mediante mecanismos que detectan el riesgo y es transversal a toda la institución, incluyendo lo jurisdiccional”, sostuvo Ray Guevara.



El magistrado explicó que todos los años contrata una compañía auditora a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



“Esa compañía hace la auditoría, nosotros no podemos intervenir, nosotros damos la información y la auditoría es remitida a la Cámara de Cuentas, todos los años, eso es transparencia, nadie nos obliga pero lo hacemos”, comentó.



Jueces no deben opinar sobre temas en debate



El presidente del Tribunal Constitucional dijo que al conformar esa institución junto al primer pleno, asumieron el compromiso de no emitir opiniones sobre temas que están en el debate nacional y que podrían llegar a ese órgano para su decisión definitiva.



“Ningún juez debe opinar sobre algo que puede ir al Tribunal, o sobre algo que está en el tribunal o sobre algo en que ese juez participó y falló”, respondió sobre temas que están en el debate como la despenalización del aborto en tres circunstancias.



“Hay un deber de prudencia, y si no quieres inhibirte debes hacer uso de reserva, eso lo he practicado, no he sido un presidente de Tribunal que anda opinando porque eventualmente pueden llegar y quiero calidad para poder pronunciarme sobre esas cosas, es una posición que tengo firme hasta que salga”, argumentó.



Igualmente, dijo que el juez debe tener el deber de la prudencia y la mesura al no intervenir en los debates sobre los diversos temas.



“Le planteé al primer pleno que los jueces debemos poner las razones por las que votamos aunque la Constitución dice podrá; eso se ha respetado, porque eso es transparencia, porque eso le dice al justiciado que piensa ese juez, y el control ciudadano puede ver la postura de ese juez, en ese caso o cualquier otro caso”, explicó el presidente del Tribunal Constitucional.

“No podemos llevar a los invitados a sede del TC”

Aunque a más de diez años después de su creación y funcionamiento, el Tribunal Constitucional no cuenta con un edificio adecuado para sus operaciones, el presidente del órgano, Milton Ray Guevara, se declaró optimista de que en diciembre del 2023 podrán tener su propia sede. Ray Guevara reveló que cuando el país ha sido sede de eventos internacionales no pudo invitar a los magistrados de los tribunales de otros países porque no cuenta con espacio adecuado para recibirlos. El presidente del TC dijo que la realidad es que todavía hacen filas para ir al baño y que no cuentan con una sala de audiencia, por lo que han tenido que sesionar por diez años en la sala de la Suprema Corte de Justicia y otros espacios. Comentó que el pasado año debido a que la sala de la Suprema fue sometida a remodelaciones, fue necesario alquilar locales en otros espacios para realizar las audiencias del TC.