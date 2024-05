El llamado a protesta contra el periódico Diario Libre por parte de un grupo denominado “defensores de la Patria” generó el rechazo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por atentar contra la libertad de expresión y de prensa.



El grupo, que se autodefine como nacionalista, ha convocado a una protesta frente a la sede de Diario Libre, para principios de junio, en repudio a una supuesta línea “pro-haitiana” y “anti-dominicana” de ese medio.



Al respecto se pronunciaron los presidentes de la SDD y CDP, así como los directores de los periódicos Listín Diario, Hoy y Diario Libre, que lo hicieron a través de editoriales.



Como “inaceptables” calificó Persio Maldonado, titular de la Sociedad de Dominicana de Diarios, las amenazas de los supuestos defensores de la patria, y resaltó que esos grupos “extremistas”, de los que hay que estar alertas, surgen como una nueva amenaza a la libertad de expresión y de prensa.



Precisó que cada medio es libre de tener una línea informativa, por lo que entiende que Diario Libre ha tenido una línea bien razonable “como para que sea considerado y atacado de esa manera”.



Según resaltó el Listín Diario en su publicación de ayer, Maldonado indicó que se comunicó con el director de Diario Libre para debatir el tema de la seguridad del medio en términos físicos y algunas posibles soluciones, ponderaron que es también responsabilidad de las autoridades nacionales tomar las precauciones necesarias para evitar incidentes no deseados.



Asimismo, sostuvo que de lo expresado por ese determinado grupo solo espera que no sea puesta en marcha alguna acción como la referida contra ninguna empresa que ejerza el derecho de informar, de orientar y marcar una línea.



Al abordar el tema, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, dijo que la convocatoria es un “atentado a la libertad de prensa y una desconsideración a los periodistas” y al medio de prensa.



Expuso que el gremio de periodista jamás apoyará la intolerancia contra la prensa, sin importar de donde venga y recomendó a quienes se sienten afectados por algunas publicaciones que haya realizado el diario, a llevar su versión a otros medios o publicarla a través de las redes sociales que tengan a su alcance, “pero jamás tratar de que un medio o un periodista se autocensure, porque algún tipo de información que pudiera publicar no les satisfaga”.



“Las ideas se combaten con ideas”, dice el Listín Diario en su editorial



Para el director del Listín Diario, Miguel Franjul, resulta “preocupante” el llamado del grupo de activistas, protesta que no puede traspasar los límites del respeto y la legalidad.



“Las ideas se combaten con ideas. Este es un principio que el Listín Diario respeta y aplica y, ahora, en esta coyuntura, lo reivindica para oponerse enérgicamente a todo intento o propósito de sofocar la libre expresión de las ideas bajo amenazas, sean del tipo que sean”, sustenta el editorial “Presiones inaceptables contra la prensa”, publicado el pasado miércoles 22 de mayo.



También señala que la violencia o la presión excesiva sobre los medios de comunicación por parte de grupos polarizados o fanatizados “no contribuye al debate saludable, sino que lo restringe, generando un ambiente donde sólo ciertas opiniones pueden ser expresadas sin temor a represalias”.

Defienden derecho de la libertad de prensa

El periódico Hoy se refirió al tema mediante su editorial de ayer: “En contra de cualquier tipo de presión hacia la prensa dominicana”. En el texto, Álvarez Vega, director de ese medio, ponderó que alarma, más que preocupar, que la convocatoria a protesta pueda estar ocurriendo en el marco de lo que la Sociedad Interamericana de Prensa definió hace poco como “un conjunto de riesgos que ensombrecen la libertad de prensa en el hemisferio”.



Consideró que el llamado de los supuestos nacionalistas debe preocupar a los medios de comunicación de todas las áreas.



Asimismo, el director de Diario Libre, Aníbal de Castro, también usó su espacio para tratar el tema. Mediante el editorial de ayer, “Diario Libre: un medio abierto a todas las ideas democráticas”, aclaró que el medio que representa “ni es antihaitiano ni prohaitiano. Simplemente, libre”.



“Nuestra misión es cumplir con la responsabilidad inherente a un medio de comunicación independiente, presentando opiniones, comentarios y noticias que se distancian de cualquier agenda que no sea la de informar con integridad”, expuso. Expresó que el medio se mantendrá firme en no apoyar “el odio racial ni la intolerancia hacia conductas de índole personal”.