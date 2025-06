Ginebra, Suiza Sindicalistas dominicanos entregaron ayer un reconocimiento al presidente Luis Abinader en el marco de la 113 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza.



El jefe de Estado fue reconocido por el “respaldo constante y decidido de su gobierno, a los derechos, la dignidad y el bienestar de la clase trabajadora dominicana, fortaleciendo el diálogo social y promoviendo el desarrollo humano y laboral en el país”.



El galardón fue entregado por Gabriel del Río, Presidente desarrollo humano la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Pepe Abreu, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), y Jacobo Ramos de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), durante el Foro Anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social, como parte de la 113 Conferencia Internacional de la OIT, que reúne organizaciones internacionales que agrupan a más de 180 millones de trabajadores en el mundo.



Todos los sindicalistas coincidieron en resaltar las cualidades humanas y de justicia social del presidente Abinader, lo que ha hecho por los trabajadores y el pueblo dominicano.



Junto a los representantes del movimiento sindical dominicano también participaron referentes de organizaciones sindicales internacionales como Jordania Ureña, secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Cicero Pereira da Silva, secretario de Educación y Formación de la Confederación Sindical de las Amérias (CSA).



Buenas relaciones entre el Gobierno y el sector sindical de RD



En representación de la OIT estuvieron presentes en el reconocimiento al presidente Abinader María Paz, Consejera principal de América Latina para el director de esta entidad. También María Helena André, directora de la Oficina de Actividades para los trabajadores de la OIT (Actrav) y Luca Bormioli, director del Departamento de Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales de la OIT.



Una representación del sector patronal dominicano también se hizo presente en la actividad encabezado por los señores César Dargan, vicepresidente del Conep; Marios Estuardo Pujols Ortiz, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).



Al agradecer el reconocimiento, el mandatario dominicano dijo que ello lo lleva a un mayor compromiso de continuar avanzando con el país, con las mejores prácticas, mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos y en bien de la democracia.



El mandatario resaltó las buenas relaciones existentes entre su gobierno, tanto con el sector sindical, como el patronal. En ese sentido, dijo que esas buenas relaciones son las que han hecho posible los acuerdos y el entendimiento.



El jefe de Estado dominicano se mostró partidario del diálogo, al indicar que con ello no se quiere decir que no haya debates. “Es el lugar para discutir las diferencias, para ponerse de acuerdo”, dijo.



El presidente Luis Abinader defendió el acuerdo logrado en materia salarial al señalar ante los sindicalistas que no es un logro personal. “Eso no se hubiera logrado si no tuviésemos un sector sindical que defiende sus intereses pero es prudente, y un sector empresarial que defiende sus intereses pero con compromisos social”, enfatizó.

OMC felicita al país por manejo de la economía

La directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), doctora Ngozi Okonjo-Iweala, felicitó al Gobierno dominicano por los logros alcanzados en el manejo y diversificación de la economía.



Durante un encuentro sostenido por la funcionaria con el presidente Luis Abinader, quien la visitó en la sede del organismo, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, felicitó al mandatario por los avances que va teniendo la República Dominicana, tanto en negocio electrónico, como en la preservación del medio ambiente.



La doctora Okonjo-Iweala también resaltó el éxito que está teniendo el país en el manejo de la macroeconomía, lo cual, dijo, es una condición necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.



Por su parte, el presidente Abinader destacó el compromiso del país con el sistema global de comercio basado en normas, apadrinado por la OMC.



El mandatario manifestó el compromiso que tiene su gobierno con el multilateralismo como herramienta para enfrentar retos. También sus asistentes Eilyn Beltràn, Noelia Shephard; el director del CUSEP y jefe de su seguridad Jimmy Arias, y el director de Prensa Daniel García Archibald.