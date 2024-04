La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto con el Comité Ruta de los Comandos Abril 1965, conmemoró el 28 de abril, el Día Nacional de la No Agresión contra los Pueblos y la resistencia a la segunda invasión militar norteamericana.



El acto conmemorativo busca mantener latente la memoria histórica en la nueva generación y recordar el 59 aniversario de la gloriosa gesta patriótica de abril de 1965.



El acto nacionalista realizado en el parque Las Palomas Ruinas de San Francisco, inició con la entonación del Himno Nacional y continuó con las palabras de combatientes constitucionalistas, como el Coronel Rafael Cocuyo Báez y la maestra Edith Ramírez, el discurso del presidente de Efemérides Patrias y la participación artística del cantautor Claudio Cohen y concluyó con el Himno de la Revolución.



El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, durante su intervención sostuvo que “hay acontecimientos emblemáticos en el calendario de un país, que no pueden pasar desapercibidos y mucho menos permitirse que sean borrados por el paso del tiempo o por la intención del ocultamiento contrahistórico.



“Es por eso, que con especial énfasis recordamos desde la memoria didáctica colectiva y el patriotismo renovado en las aguas bautismales de la dominicanidad, la segunda intervención militar extranjera en el siglo XX, hace 59 años, que convirtió la revolución constitucionalista iniciada el 24 de abril de 1965, en guerra patria, a partir del 28 de ese mes, fecha que justicieramente ha sido consignada por la ley 372-09, como Día de la No Intervención contra los Pueblos”. Fue categórico al decir que esta intervención militar dirigida por los Estados Unidos, tenía el único propósito de abortar el triunfo inminente del movimiento militar y civil que se gestó para restaurar el orden institucional y democrático, violentado el 25 de septiembre de 1963, con el ultraje a la Constitución y el derrocamiento del gobierno legal y legítimo, presidido por el profesor Juan Bosch.



Finalmente, Uribe dijo: “Han pasado 59 años de la grosera invasión extranjera y seguimos reverenciando la dignidad y la valentía del pueblo combatiente que enarboló los principios nacionales de independencia, soberanía y autodeterminación; principios que juntos al de identidad tenemos que consolidar en el desafiante contexto insular de este tiempo tal como ha planteado una y otra vez el presidente de los dominicanos Luis Abinader: No hay solución dominicana a la crisis de Haití”.

Reconocen Comité Ruta de Comandos Abril 1965

De acuerdo con Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Revolución de Abril del año 1965 es el acontecimiento político de mayor trascendencia en el siglo XX. En el marco del acto, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, reconoció con la entrega de un Escudo Nacional, al Comité Ruta de los Comandos Abril 1965, por su ardua labor en el rescate de la memoria histórica de la nación.