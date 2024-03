Funcionarios del Gobierno, encabezados por el presidente Luis Abinader, presentaron ayer las novedades del nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, con el cual se endurecen las medidas de control y se otorgan beneficios a los proveedores.



Con disposiciones como la obligatoriedad de realizar estudios previos para garantizar compras más estratégicas; incorporar expresamente el criterio de valor por dinero, así como la descalificación de ofertas económicamente no sustentables o temerarias, vendrá el nuevo reglamento de aplicación de la referida Ley.



Asimismo, se introducen nuevos plazos y procesos para la instrucción y decisión de investigaciones, así como procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas a los proveedores. También se reconoce expresamente la potestad de la Dirección General de Contrataciones Públicas para iniciar de oficio el procedimiento de sanción de inhabilitación a proveedores y las compras por motivo de seguridad nacional no se reducen únicamente a los cuerpos castrenses.



Durante el acto, el presidente Luis Abinader resaltó la importancia de que el país cuente con una ley de que controle y eficientice las compras y contrataciones públicas, por lo que afirmó que el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional que modifica la Ley 340-06 no debe pasar de este año sin aprobación.



“Esto debemos aprobarlo cuanto antes. Desgraciadamente, en estos últimos días todo se politiza, pero vamos a seguir insistiendo porque no debe pasar este año sin aprobar esa modificación de la ley, no debe pasar el año 2024, para seguir avanzando en las nuevas disposiciones que esa modificación a la ley presenta” indicó.



Transparencia



Durante el acto, realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, enfatizó que estas modificaciones son muy necesarias para consolidar la transparencia en las compras en la República Dominicana que es el objetivo del Gobierno.



El presidente Abinader, acompañado de la vicepresidente de la República, Raquel Peña, dijo que estas novedades son una excelente herramienta para el desarrollo económico y social y de igual modo para la inclusión.



Abinader apuntó que estos nuevos procesos les han ahorrado miles de millones de pesos al Gobierno y al pueblo dominicano; hay más eficiencia y se lleva justicia en las compras y contrataciones.



En ese sentido, el gobernante destacó que cada día más instituciones están en línea para sus compras y contrataciones y manifestó que un gran avance que ha habido es en la parte de las regulaciones en compras y contrataciones de los ayuntamientos que era algo prácticamente inexistente en el pasado.



“La única forma de un estado desarrollarse es si a ese círculo vicioso del subdesarrollo lo interrumpimos con las prácticas para un círculo virtuoso del desarrollo y, en ese círculo virtuoso del desarrollo, tiene que estar la transparencia y la lucha contra la corrupción. No existe esa parte nunca realmente se va a desarrollar un gobierno y lo que puede haber crecimientos económicos en un momento determinado y nosotros estamos decididos cada día, cada mes y a cada año seguir avanzando en ese propósito”, puntualizó.



Entre los beneficios para los proveedores contemplados en el reglamento es que las instituciones no podrán pedir documentos que estas puedan verificar en línea.

Normativa es respuesta a demanda de eficiencia

El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel Florenzán, fue quien tuvo a su cargo la presentación de las novedades del reglamento y, durante su ponencia, explicó que la normativa surge como una respuesta a la demanda de eficiencia por parte de las instituciones para la adquisición de bienes, obras y servicios y a la necesidad de unificar toda la reglamentación dispersa para simplificar su comprensión y aplicación. “Este instrumento contribuye a armonizar las prácticas, políticas y decisiones de las acciones administrativas emitidas por el órgano rector”, expresó Pimentel, tras afirmar que estos cambios marcan un antes y un después en el Sistema de Contrataciones.



Como parte de las acciones para la implementación de la nueva normativa, Pimentel dijo que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha realizado un proceso de revisión y actualización de los documentos estándar que forman parte de los manuales y expedientes administrativos de los procedimientos de contratación pública. Agregó que también fueron creados tres nuevos documentos estándar para uso de las instituciones contratantes que contribuirán al cumplimiento de la normativa vigente.