Con una inversión de 14 millones de pesos la primera dama Raquel Arbaje, la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (Facci) y el Grupo Rizek, entregaron al Servicio Nacional de Salud (SNS) remozada la nueva cocina del Hospital Infantil Robert Reid Cabral.



Durante el acto la presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, expresó: “Nuestros niños, niñas y adolescentes ingresados en el hospital merecen el mejor de los tratos, no solo médico, que ya lo reciben; sino también en todos los demás aspectos relacionados con su salud y bienestar”.



Añadió que junto al Servicio Nacional de Salud y otras entidades privadas, se han hecho cargo del remozamiento a través de la iniciativa Uniendo Voluntades, que se nutre del compromiso de actores sociales muy diversos.



En tanto que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, agradeció el soporte brindado por la primera dama al sector salud.



Igualmente, destacó que la cocina remozada es un espacio que no tiene nada que envidiar a ninguna otra de centro público o privado, debido a que cumple con todos los estándares.



Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci), agradeció a la primera dama Raquel Arbaje: “Sin su apoyo no estaríamos aquí en el día de hoy.

Oficialmente inicia una nueva etapa con la apertura de una renovada cocina de nuestro querido hospital infantil Doctor Robert Reid Cabral, un centro público de salud que atiende a más del 56% de los niños y niñas diagnosticados con cáncer del país”.



La nueva cocina cuenta con una capacidad para la preparación de más de mil platos diarios, que satisface la demanda de alimentación tanto a pacientes como a sus madres, padres o tutores; así como a casi todo el personal médico.