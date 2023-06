Email it

Dajabón, RD.- El que durante la pasada campaña electoral fuera el coordinador provincial de campaña y actual vocero del diputado del PRM, Darío Zapata, renuncio a ese equipo político, por entender que el legislador se ha olvidado y abandonó, las base de ese partido.

El locutor Javier Luciano Fernández, explica mediante una comunicación de fecha 30 de mayo enviada al legislador, que se siente agradecido de su trato personal y de la gestión congresual que este a realizado, pero al abandonar las a los compañeros de abajo, por lo que se ve en la obligación de apartarse de el políticamente.

Cita que, me siento orgulloso por el papel que usted a jugado como legislador, pero al mismo tiempo siento vergüenza por mis compañeros de partido, quienes en conjunto dimos todo para que ustedes hoy esté donde esta y se les hayan olvidado de los demás.

El también sub-secretario general del comité municipal del PRM en el municipio Loma de Cabrera explica que, además de que el diputado Darío Zapata, ya no les coge las llamas por teléfono a los compañeros de la base y que su decisión no la tomó por el en particular, sino porque la mayoría de los que trabajaron en campaña esta fuera del tren gubernamental.