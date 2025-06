Con una infraestructura sólida, se afianza como punto estratégico de conectividad para el Caribe y Centroamérica

República Dominicana ha consolidado su posición como un ‘hub’ tecnológico estratégico para el Caribe y América Latina, gracias a su crecimiento exponencial en el sector.



Un ejemplo de este avance es que el país fue el primero en Centroamérica y el Caribe en contar con un Network Access Point (NAP), un punto de conexión clave que permite a las empresas acceder a Internet y otros servicios de manera más eficiente y directa. “Somos el único país de toda la región que tiene un punto de intercambio de tráfico donde convergen en un ambiente neutral todas las empresas de telecomunicaciones”, compartió Mite Nishio, vicepresidente de la Cámara TIC de República Dominicana y panelistas del primer conversatorio del Congreso “Camino hacia la Transformación Digital”, organizado por CDN y el periódico elCaribe.



En su intervención durante el primer panel, titulado “República Dominicana como punto estratégico tecnológico para la región”, el panelista Nishio destacó los principales avances del país en materia de conectividad e infraestructura digital. Resaltó que República Dominicana cuenta con más de 10.7 millones de líneas móviles activas, alrededor de 11 millones de cuentas de internet y acceso al servicio satelital Starlink, que hace un año registraba aproximadamente 17,000 usuarios en el país. Asimismo, mencionó la existencia de seis cables submarinos activos que conectan a la isla, con puntos de entrada ubicados principalmente en Puerto Plata, Punta Cana y Santo Domingo.



A esto se suma una red de cables terrestres que completan el anillo nacional de fibra óptica, junto a centros de datos de clase mundial que fortalecen la infraestructura tecnológica. El panel también contó con la participación de María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe, y Charles Sánchez, presidente de Sertelese Televisión y ejecutivo de Multimedios del Caribe.



Infraestructura invisible pero vital



Por otro lado, María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, abordó la infraestructura.

“La transformación digital comienza con infraestructura digital robusta y segura. Hemos invertido por décadas en eso desde el NAP del Caribe. Hoy, República Dominicana es el único país del Caribe y Centroamérica con un punto de interconexión de tráfico neutral donde convergen redes submarinas, satelitales y operadores locales”, explicó.



Además, resaltó que el país fue pionero fuera de EE. UU. en tener telefonía celular y también uno de los primeros en adoptar sistemas de nube privada interconectados con nubes públicas.



“Eso nos posiciona como un ‘hub’ tecnológico regional consolidado”, subrayó Álvarez en su intervención.



El rol de la televisión digital y la IA



Mientras que Charles Sánchez, presidente de Sertelsa Televisión, enfatizó los avances del sector audiovisual como motor de transformación.



“En 2018 hicimos las primeras pruebas de televisión digital. Hoy operamos en ATSC 3.0, lo que permite transmisiones en vivo por IP desde cualquier parte del país y contenido interactivo en tiempo real”, destacó.



Según Sánchez, estas innovaciones han multiplicado por seis la resolución de imagen, permitiendo al usuario una experiencia inmersiva.



También reveló que se está utilizando inteligencia artificial para análisis deportivos en tiempo real, algo que era impensable hace solo unos años. “La televisión dominicana está integrada con redes sociales y plataformas digitales, lo que amplifica el alcance y permite que cualquier contenido se transmita en simultáneo en TV, web y redes. Esto es transformación en estado puro”, dijo.



Grandes desafíos



Álvarez y Sánchez coincidieron en la necesidad de fortalecer las medidas de ciberseguridad. “Hoy el mayor riesgo no es físico, sino digital. Cada clic consume energía, cada conexión puede ser vulnerable. Por eso se necesitan infraestructuras con redundancia y resiliencia ante amenazas constantes”, dijo Álvarez.



Destacó que durante la pandemia, los ataques cibernéticos aumentaron 300 % en los primeros 45 días. “Solo gracias a la inteligencia artificial fue posible responder a más de 40 mil alertas por segundo. La tecnología no es un lujo, es una necesidad operacional”, afirmó.



Para Nishio, el verdadero reto es orientar el uso del internet hacia la productividad y la educación. “El 95 % de los usuarios lo usa para entretenimiento. Necesitamos cambiar esa cultura si queremos una economía digital robusta”.



Álvarez, por su parte, hizo un llamado a definir una postura país sobre la soberanía de los datos. “República Dominicana debe avanzar en su legislación sobre protección de datos, ciberseguridad y soberanía digital. Es un tema de competitividad y seguridad nacional”, puntualizó en su intervención.

Sánchez instó a seguir invirtiendo en capital humano, energía estable y conectividad. “El futuro es hoy. Y si seguimos en esta ruta, no hay duda de que la República Dominicana liderará la transformación digital de la región”.



Inteligencia artificial



El segundo panel del congreso abordó el impacto de la inteligencia artificial en los medios. Enrique Calderón, líder del área de Tecnología del Grupo Multimedios México, analizó cómo la IA está transformando la producción de contenido periodístico. Destacó el uso de Storia, una plataforma de automatización que apoya a periodistas en la formulación eficiente de noticias, y explicó que actualmente la IA se emplea en tareas como generación de contenido.

El moderador del segundo panel Arturo López y Enrique Calderón. Danny Polanco

II Panel Innovación e Inteligencia Artificial

Durante su intervención en el evento, Eugenio Herrera, Tech Lead en Machine Learning Engineering del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), presentó los avances del ambicioso proyecto Latam-GPT, un modelo de inteligencia artificial creado en y para América Latina. Herrera explicó que este modelo de lenguaje extenso (LLM), desarrollado durante los últimos dos años en Chile, está siendo entrenado con datos cuidadosamente seleccionados y validados, con el objetivo de lanzar una herramienta que refleje la diversidad, el idioma, los matices culturales y las necesidades de los países latinoamericanos.