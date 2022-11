Las autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), informaron a elCaribe que los resultados del censo se darán a conocer en el primer trimestre del 2023.

Los encargados del censo indicaron que el proceso de análisis de los datos obtenidos, en caso de que existan demasiadas coincidencias entre las informaciones o cualquier punto que sea considerada de interés consultivo serán enviados los supervisores provinciales y zonales a una doble verificación para constatar los datos en cuestión.

‘’El personal de supervisión fue contratado para fines consultivos y por esa razón estarán con nosotros hasta diciembre de este año en aras de completar esa tarea’’, enfatizaron.

Recorrido

En un recorrido realizado por elCaribe en las zonas de Engombe, Buenas Aires de Herrera, Bayona y Las Palmas, fueron vistos varios equipos de empadronadores trabajando en estos sectores del Gran Santo Domingo.

‘’Solamente me faltan tres casas para finalizar toda mi asignación. Este proyecto empezó un poco desordenado; las tabletas y los uniformes distintivos llegaron dos días después de haber iniciado pero al final salimos a flote. Me ha ido muy bien como empadronador, solamente tres personas me han rechazado el empadronamiento hasta el momento. Al final pude entrevistar a uno de ellos y hasta café me brindó’’, narró Edward Espinal, empadronador en el sector Bayona.

Según Espinal, su equipo de trabajo está compuesto de cuatro personas; dos de ellos han finalizado sus labores censales y en estos momentos están asistiendo a un compañero que se había atrasado a terminar su manzana asignada.

Durante el recorrido se observó cientos de stickers de la ONE pegados en los muros de las casas en las cuales se podía leer la frase de »Vivienda Censada».

En ese mismo orden, en el sector Buenos Aires de Herrera, Nicole Alexandre y Jacaira Carela expresaron que volvieron al sector a dar terminación al proceso de registro que días atrás algunos comercios habían quedado pendiente en esa demarcación.

‘’Hay algunos apartamentos en el condominio El Oro que me faltaban por entrevistar, entonces ella (Jacaira Carela ) me vino a ayudar para terminar con ese proceso’’, argumentó Alexandre.