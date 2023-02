La ley electoral 20-23 establece que los dominicanos residentes en el exterior y que opten por empadronarse para votar fuera del país, no podrán ejercer el sufragio en territorio dominicano, algo que sí se permitió hasta 2016.



El gran reto del voto exterior es superar la alta abstención que históricamente ha tenido desde que se estrenó por primera vez en 2004 y aunque el número de electores ha crecido, también la cantidad que no acude a las urnas. En 2004, la abstención fue de 33% y en 2020 alcanzó 78%.



En 2016, el número de electores del padrón exterior que no acudió a las urnas fue 54.96%; en 2012, el nivel más de bajo de abstención pues solo poco más del 44% no acudió a las urnas, mientras, en 2008, el 50% votó y la otra mitad no fue a las urnas.



La Junta Central Electoral (JCE) ha iniciado con tiempo la campaña para motivar a los dominicanos que viven en el exterior a empadronarse y al mismo tiempo instarlos a ejercer el derecho al voto.



Si se cumple la proyección del órgano electoral de lograr un mínimo de un millón de votantes, podría ser un voto de gran influencia en el resultado de las elecciones de 2024.



Actualmente, es la curta demarcación con mayor número de electores con 727 mil 237 inscritos, superada solo por la provincia Santo Domingo que va por un millón 813 mil 517 electores; el Distrito Nacional, 913 mil 538 y Santiago, 908 mil 136 inscritos.



El crecimiento del voto exterior ha sido constante desde 2004. Para esa elección era de apenas 52 mil 440 inscritos; en 2008 154 mil 789; para 2012, se disparó a 328 mil 649 y en 2016 fue de 384 mil 526. En las pasadas elecciones fue de poco más de 595 mil y ahora va por 727 mil 237 inscritos.



Además de que se pueda aumentar la participación de electores en el exterior ese voto debidamente motivado puede tener un gran impacto electoral por su influencia en los electores que residen en el país.



Según el economista Henry Hébrard, entre 800 mil y un millón de familias dependen directamente de las remesas que reciben y un millón y medio de hogares recibe los aportes de la comunidad que reside en el exterior.



Según los datos del Banco Central, el 2022 el país recibió remesas 9 mil 856 millones de dólares. El año anterior, 2021, el monto fue de 10 mil 402 millones de dólares, mientras que en 2022, alcanzaron 8 mil 219 millones de dólares.



Los temas que más impactan ese voto son la inflación, inseguridad ciudadana y la presencia de haitianos ilegales en territorio dominicano.

No pueden votar aquí si se empadronan fuera

En las pasadas elecciones por la falta de información, muchos dominicanos que viven fueran intentaron votar aquí, pero no se les permitió porque la ley cambió las reglas para esos votantes. El párrafo dos del artículo 116 de la ley 2023, establece que los electores que se hayan empadronado en el exterior figuran como inhabilitados por empadronamiento en el exterior en la lista definitiva de electores a ser utilizada en el territorio dominicano.