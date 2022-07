Email it

La mayoría de los asaltos en los barrios de la zona norte de Santo Domingo son cometidos por jóvenes de entre 11 a 17 años, reveló ayer un estudio del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI).



Al dar detalles sobre los resultados del estudio “Conociendo la realidad de los jóvenes en 18 barrios carenciados de la zona norte de Santo Domingo, para disminuir la violencia y los niveles de criminalidad a través de acciones participativas e innovadoras”, David Luther, presidente de la entidad privada sin fines de lucro, explicó que los asaltos son cometidos en horas de la mañana y que más del 50 por ciento de las víctimas son mujeres.



Para Luther los resultados del estudio son preocupantes y reflejan que las autoridades deben concentrarse para abordar el tema de la violencia con un enfoque de género y adolescencia debido.



Sobre este tema, habló Leidy Blanco, excoordinadora del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, quien participó de un panel para abordar los resultados del estudio y dijo que el mismo “desnuda una realidad cruel que ya conocíamos todos”.



“Este estudio desnuda una realidad cruel que ya conocíamos todos, los niveles de delincuencia y violencia que persisten sobre todo en los temas de la juventud, sin embargo, hay una cosa que hay que destacar es que no toda la gente joven, sobre todo en los barrios, son delincuentes, no podemos estigmatizar a los barrios”, precisó.



Blanco destacó que la gran mayoría de los jóvenes de los barrios están estudiando para “tratar de construir un mejor futuro”, sin embargo, dijo que aquellos que están son producto de un Estado que les ha fallado.



Explicó, al ser abordada por la prensa, que la violencia y la delincuencia tienen múltiples causantes, entre ellos, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar, como también los embarazos en adolescentes.