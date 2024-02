La Sociedad Dominicana de Diarios y los sectores que revisan la controversial Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) presentarán en los próximos días las observaciones realizadas a la pieza legislativa, considerada inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales.



Se espera que en esta semana estén listas las sugerencias de modificación a los polémicos artículos de la ley, por entender que estos vulneran la libertad de expresión, la intimidad, la privacidad y la protección de los datos e informaciones personales.



Una fuente confirmó a elCaribe que se avanza en esa dirección, por lo que en los próximos días se tendrá la versión revisada y se convocará a los sectores para su conocimiento. Producto del consenso se someterá un proyecto de ley que incorpore esta modificación.



Consultor jurídico asume responsabilidad



En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reconoció su responsabilidad en la controversial Ley 1-24 que ha concitado el rechazo de distintos sectores. No obstante, precisó que el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, trabajó el proyecto con su equipo técnico, que luego fue revisado por la Consultoría.



“No lo trabajó la Consultoría, pero nosotros no renegamos del proyecto porque lo leímos y lo revisamos, que eso quede claro, que no le estamos sacando el cuerpo al proyecto”, expuso.



El funcionario reconoció que la referida ley “es muy abierta, poco precisa, con artículos ambiguos”, y que debe ser revisada, sin embargo sostuvo que esta no es inconstitucional.“Algunos abogados que la han leído esto. Por eso que Olivo, que es un abogado muy inteligente, y los demás abogados que yo mencioné, dicen; es verdad la ley no es inconstitucional, pero debe de ser más precisa, yo también lo creo”, refirió. En ese sentido, informó que esta semana será introducida una modificación a la Ley 1-24, que es un mandato de la Constitución, y su objetivo es organizar los sistemas de inteligencia nacional. “Ya se está procediendo… Se han celebrado dos reuniones, se creó una comisión de abogados de cuatro, dos del gobierno y dos de la sociedad de diarios… yo espero que no pase de principios de esta semana que viene”, dijo Peralta.



El consultor se refirió al espinoso tema al ser entrevistado en el programa “Más Cerca”, que se transmite por TeleRadio América, bajo la conducción de Anibelca Rosario y Marisol Mendoza.



Artículos sensibles de la ley



Esta mesa de diálogo se origina a instancias del presidente Luis Abinader, luego de que la Sociedad Dominicana de Diarios pusiera públicamente en contexto que la Ley 1-24 vulnera derechos como la libertad de expresión, la intimidad, la privacidad y la protección de los datos e informaciones personales.



Los artículos más sensibles son el 9, 11 y 26, especialmente el 11, el cual obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.



Aunque la normativa fue promulgada por el presidente Luis Abinader, no podrá entrar en vigor, debido a que hace falta la aprobación del reglamento para su implementación, el cual tendrá que ser entregado al Poder Ejecutivo por las autoridades de la DNI antes del próximo 15 de abril.

Sectores que conforman la mesa revisora Ley 1-24

En el diálogo sobre el polémico instrumento legal participan, en representación del Gobierno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, mientras que, por la SDD, su presidente Persio Maldonado (director de El Nuevo Diario), el vicepresidente del gremio, Aníbal de Castro (presidente de Diario Libre) y Manuel Tapia López, asesor jurídico y tesorero.