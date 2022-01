Revocan archivo querella contra David Ortiz por violencia de género

La jueza Franchesca Pontentini, juez interina del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, revocó este miércoles el archivo definitivo por violencia de género contra el nuevo Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz.

Potentini otorgó un plazo un plazo de 20 días para que la Fiscalía del Distrito Nacional presente acusación.

La magistrada dijo que la Unidad de Violencia de Genero no hizo la investigación que tenía que hacer y fijo para el 16 de febrero la lectura integra de la decisión.

La Fiscalía dispuso el archivo al entender que no tenía elementos de prueba, luego de que al hacerse una investigación no obtuvo ningún resultado para poder convertir eso en una acusación.

Es la segunda vez que un tribunal revoca el archivo de la querella contra de Ortíz; la primera vez lo dispuso la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Ortiz no compareció a la audiencia, ya que no era necesario debido a que se iba a discutir el contenido de una decisión emitida por la Fiscalia del Distrito Nacional, precisan los abogados de Fary Almanzar Fernández, ex pareja de Ortíz.

Los abogados doctor Jorge Lora Castillo, Jorge Graciany Lora Olivares, Ingrid Hidalgo y Fidel Ernesto Baba, indican que la Fiscalía no tiene otro camino que presentar la acusación.