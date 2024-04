Los trabajos legislativos en el Congreso Nacional se han visto afectados en estos últimos días ante el luto que atraviesan senadores y diputados tras la muerte de algunos familiares. Esto obliga a los congresistas a un receso en sus labores.



A esto se agrega que el país vive un año electoral, en el que legisladores –así como la clase política en general- han estado inmersos en campañas políticas; además de la reciente pausa por la Semana Santa.



Aunque los presidentes de las cámaras parlamentarias, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, han garantizado mantener el ritmo de los trabajos, la realidad es que estos se han visto afectados. La información ha sido confirmada por varios congresistas.



El titular del Senado, Ricardo de los Santos, dijo ayer que será en la próxima semana cuando ese órgano retome los trabajos, porque están en duelo. El legislador recordó las cinco muertes de familiares de legisladores ocurridas en menos de 15 días, cuatro de las cuales corresponden a la Cámara Alta.



“Ahora mismo en el Congreso Nacional estamos en duelo. Teníamos sesión en el día de ayer (miércoles), pero fue pospuesta, debido a las situaciones que se están dando. Ya nosotros en la próxima semana retomaremos la agenda normal”, enfatizó.



Diputados de distintos partidos dicen trabajos bajan por la política



El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Luis Henríquez, reconoció que hay una mora en los trabajos legislativos. Como parte de las razones, explicó que los legisladores se han involucrado en campañas políticas, lo que les demanda más tiempo. No obstante, dijo que procuran priorizar “unos proyectos” antes del próximo 19 de mayo, día de las elecciones comiciales y presidenciales.



El portavoz peledeísta también agregó que hay falta de voluntad política en el Gobierno para que el Congreso apruebe piezas que son demandas por la población. Citó como ejemplo la reforma a la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01).



De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Amado Díaz entiende que los trabajos legislativos no se han visto afectados por las muertes recientes, sino por la campaña política, al ser un año electoral. “En los tiempos de campaña es normal, consuetudinario, rutinario que los trabajos mermen en la Cámara. Se está trabajando, no con la misma intensidad, pero es algo normal. No es algo que ocurre por primera vez”, aclaró.

Obligaron al Congreso a suspender labores

El Senado ha sido el ala congresual más golpeada con las lamentables defunciones ocurridas durante los últimos 15 días; registró cuatro casos. La Cámara de Diputados tiene uno solo. Los decesos han afectado los trabajos legislativos, y obligaron a las cámaras parlamentarias a suspender agendas de asuntos pendientes. En poco más de un año, la senadora Melania Salvador (PRM-Bahoruco) perdió a su esposo, dos hermanos y un tío.