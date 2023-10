Roberto Álvarez dice condiciones no están dadas para que RD entre en arbitraje por situación con Haití

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo este miércoles que no le conviene a Republica Dominicana acudir a un arbitraje internacional con Haití por las diferencias por el canal sobre el río Masacre.

Roberto Álvarez, en comparecencia ante el Senado de la República, explicó que las condiciones que vive el gobierno haitiano y la llegada de una fuerza multinacional a Haití no son el momento para entrar en cuestiones de esa naturaleza.

“Es mi opinión, no creo que convenga convocar a un arbitraje internacional. No hemos llegado a ese punto. Ante la llegada de una fuerza internacional no me parece que este es esa el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza. Sobre todo cuando están planteadas elecciones en Haití. Con un gobierno que esta operando con las instituciones básicas y con una legitimidad cuestionable. No creo que están dadas las condiciones para ese tipo de medida”.