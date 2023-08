Nueva York. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, realiza una ruta de trabajo en los Estados Unidos, donde supervisa los servicios que ofrece la institución en el exterior, así como el proceso de empadronamiento de los dominicanos en distintas ciudades de ese país.



En el desarrollo de la agenda, acompañado por el director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, se reunió con el congresista Adriano Espaillat, donde conversaron sobre los trabajos que realiza la JCE en la ciudad de Nueva York.



Asimismo, dejó inaugurada una Oficina de Servicio en New Jersey, en cumplimiento a la política institucional de acercar los servicios a la ciudadanía.



El presidente de la JCE, junto a los demás integrantes de la misión, también giró una visita al alcalde de Paterson, André Sayegh, para coordinar acciones de cara al próximo proceso electoral dominicano de 2024.



También sostuvo una reunión de trabajo con los miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) en la ciudad de New Jersey y de New York y el cónsul general de esa ciudad, Eligio Jáquez.



La Junta Central Electoral ha venido trabajando con tiempo en el proceso de preempadronamiento y empadronamiento en el exterior con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas que viven fuera de República Dominicana puedan ejercer su derecho al voto.



Anteriormente, integrantes de la Junta Central Electoral sostuvo varios encuentros en Barcelona con los equipos de la Oficina de Servicios en el Exterior (OSE) y la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE). Se realizó un taller sobre preempadronamiento a través de la página web, disponible para que los dominicanos y dominicanas en el exterior, realicen el proceso con miras apoder votar en las elecciones presidenciales de 2024.