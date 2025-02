Santo Domingo.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, afirmó que el país se ve sumergido en el excesivo endeudamiento.

El dirigente político explicó, que la última vez que se vieron los números de la deuda nacional, cada dominicano debía 300 mil pesos, si se distribuía la deuda entre la población dominicana.

“No hay como explicar la escalada que ha tenido la República Dominicana en el endeudamiento como país”, dijo al ser entrevistado en el programa Infractal con Edhoarda Andújar y Randy Estella.

Bichara, señaló que en términos administrativos el endeudamiento no es negativo, siempre y cuando el usuario se endeude, para inversión de capital, es bueno; “pero cuando tú solamente te endeudas y no vez una sola obra que no valga la pena es razón para preocuparse”.

Al PLD le espera una reconquista

Por otro lado el peledeísta puntualizó, que la situación del partido de cara a las pasadas elecciones, las compara como subir una cuesta con 100 libras en la espalda, donde no se puede avanzar rápidamente en un camino tortuoso y difícil; una parte que ya superaron y que ahora se encuentran más adelante.

“Sabemos que más allá, habrá un camino más llano y con sombra, e iremos más cómodos, pero nos queda un camino difícil, donde nosotros debemos lograr esa reconquista para que el 10% obtenido en las elecciones, se convierta en otro número”, detalló.

Asimismo, agregó que el PLD se encuentra dentro de reconstrucción y renovación, para ver sus bases teóricas, donde destacó que el pasado congreso del partido fue altamente exitoso, y ahí culminaron una primera fase electiva, y que continúan en proceso con las demás fases.

Las declaraciones del dirigente peledeista fueron ofrecidas en una entrevista concedida a los politólogos Edhoarda Andújar y Randy Estrella que conducen el programa Infractal transmitido por RNN canal 27 todos los domingos a las 11 de la noche.