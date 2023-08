Email it

Santiago.- La directora de la junta distrital de Guayabal, Fior Denís Tavarez Estrella, agredió este jueves a un agente de la Policía Nacional luego de que uno de los agentes la grabara mientras hablaba, hecho ocurrido en un destacamento en el municipio de Puñal, provincia Santiago.

“Yo hable con una autoridad y él me dijo, espéreme en el bulevar, que voy a mandar la patrulla, y el ‘freco’ que cogió el teléfono, me dice ‘usted lo que vino fue a la calle’, usted no es una autoridad”, se escucha decir a la mujer.

Molesta dice Tavárez sigue diciendo: “Yo le comprendo pero él no tiene que cerrarme el teléfono”.

Uno de los miembros del orden que se observa en el audiovisual intenta hablar, pero ella se lo impide, previo a expresar “no importa tú me puedes grabar todo lo que tú quieras”.

Tras decir estas palabras, la directora de la junta distrital de Guayabal se lanza sobre el oficial para agredirlo en la cara y quitarle el teléfono, por lo que el agente esquiva la acción y retrocede.

La directora no se ha pronunciado acerca de lo sucedido, mientras que se desconocen las razones que originaron el conflicto.