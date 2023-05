Email it

Para el vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana, Jake Kheel, hay que enfrentar el sargazo con la misma urgencia con la que se resuelven otros desafíos; mientras que el ministro de Turismo, David Collado, reveló que no existen medidas e iniciativas que acaben con este problema.



Ese crecimiento descontrolado del sargazo que afecta las playas de República Dominicana fue un tema de debate y de interés durante el primer día de paneles de la reunión 118 del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT) cuya sede es por primera vez en República Dominicana.



Sobre ello, fue abordado el ministro de Turismo, David Collado, quien manifestó que tienen en fondo seis millones de dólares y el sector privado está en la disposición de poner seis millones dólares (12 en total) para tratar el sargazo.



“Se iniciaron licitaciones por parte de Asonahores, y se recibieron resultados, pero ninguna de esas propuestas le daban una solución al problema del sargazo”, explicó.



Aseguró que el criterio que tiene como administrador del fondo público transparente es no gastar el dinero en algo que al año siguiente vuelva, y la prensa pregunte qué pasó. “Es la razón por la que esto se paró. Hay una realidad, y es que nadie en el mundo tiene una medida e iniciativa que solucione el tema del sargazo”.



No es un simple tema



Mientras que para el vicepresidente de la Fundación Jake Kheel es de preocupar que aún nos estamos refiriendo al sargazo como un simple tema.



“Esto es una amenaza existencial a nuestra industria. Eso es un desafío, pero todavía tenemos más de una década hablando del sargazo como un tema, algo tan serio, tan fuerte y tan peligroso como el covid-19, y tenemos que tratarlo así”.



Una de las estrategias que señaló Kheel es que Dominicana debe hacer inversiones y dar respuestas para el sargazo.



“Nosotros debemos traer emprendedores, compañías que tienen experiencia en la transformación del sargazo y otros tipos de biomasas para transformar lo que hoy es un gran problema y amenaza en una oportunidad de negocios”, explicó el vicepresidente de Grupo Puntacana.



Desde hace ocho años, en el taller de Grupo Puntacana se fabrican barreras con materiales locales, pero hoy, según su ejecutivo, existen más ofertas en el mercado.



“Hay barreras que podemos comprar en compañías establecidas. Hemos perdido nueve meses, una temporada completa en el turismo, sin protección contra el sargazo”, dijo.



Igualmente, manifestó que en esta fundación pionera en turismo sostenible han desarrollado decenas de experimentos.



“En los últimos dos años hemos enviado cien toneladas de sargazo a Finlandia para que emprendedores allá aprendan a transformar los sargazos, pero todo está contracorriente. Tenemos que gestionar el envío; la misma compañía tiene que pagar el envío; nosotros tenemos que gestionar todo el proceso aduanal para exportar el sargazo, es lo más difícil que tenemos y debería ser lo más fácil para salir de ese problema y mandarlo a otro país”, puntualizó sobre el problema.

RD ha pedido que se declare emergencia

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, extendió a la Asociación de Estados del Caribe (AEC) el llamado de declarar el afloramiento descontrolado del sargazo como una emergencia regional. “Este año es el más severo en la historia del Gran Caribe. En algunos países el aumento del sargazo ha superado el 60% comparado con el año anterior. Hay que reconocerlo como lo que es: una plaga que asfixia a los ecosistemas y destruye fuentes legítimas de nuestras economías”, sostuvo en su participación en la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros.