Henry Molina dijo que los tribunales en la República Dominicana están sobrecargados por falta de acuerdos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, instó ayer al Congreso Nacional a aprobar “de manera urgente” tres legislaciones fundamentales para la modernización del sistema judicial dominicano.



Se trata de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley para la Optimización de los Procesos; y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.



El magistrado hizo el llamado durante su participación ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas, en el salón Reinaldo Pared Pérez de la Cámara Alta, para presentar los logros alcanzados por el Poder Judicial en el período 2019-2024 en reducción de la mora judicial, acceso a los servicios y la transparencia institucional. Los presidentes de las alas congresuales estuvieron allí.



De acuerdo al titular de la SCJ, el primer marco legislativo actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, para dotarlo de más eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa.



La segunda normativa permitirá simplificar y agilizar los trámites judiciales, beneficiando de manera directa a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria.



Mientras, la tercera pieza es para fortalecer los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados.



Henry Molina, quien asistió en compañía del pleno de la Suprema Corte de Justicia y otros funcionarios del área judicial, aseguró, que con el apoyo del Congreso Nacional esas leyes harán sostenible la transformación en la justicia. “Una transformación que es fundamental para la seguridad jurídica, que permite el atractivo para la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”, subrayó.



Otro tema que se abordó en el encuentro, fue la necesidad de la aprobación de las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal, y de otras importantes iniciativas, según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.



Eliminación de tasas judiciales



El juez presidente de la alta corte abogó también ante el Congreso por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación.



“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, sostuvo.



Tribunales en el país están sobrecargados por falta de acuerdos



En cuanto a los 7,825 casos acogidos para la extinción de la acción penal en el país durante los últimos cinco años, el presidente de la Suprema señaló que esto se debe a que los tribunales en la República Dominicana están “sobrecargados”, por la falta de acuerdo entre las partes litigantes.



Refirió que en todos los lugares del mundo, donde hay sistema judicial acusatorio, entre el 95 y el 90% de los casos se resuelven con acuerdos antes de llegar a juicio de fondo; no así en el país.



“Al sobrecargar los tribunales con casos que no han llegado a acuerdos, entonces la capacidad de los servicios de los tribunales se reducen”, detalló.



Consideró que los acuerdos no son sinónimo de impunidad, como se cree en la República Dominicana, un concepto que entiende debe cambiar en la cultura nacional.



Adelantó que se trabaja para reducir la cantidad de casos que están llegando a las audiencias.

El magistrado está consciente que el problema requiere la atención no solo del Poder Judicial, sino también del Congreso Nacional y de todos los actores del sistema de administración de justicia para cambiar la mentalidad de los abogados en la formación, “para entender que hay que formarse para llegar a acuerdos, para solucionar problemas; no para emitir juicio”, indicó.



Logros



Henry Molina destacó que “en cero mora” la Suprema Corte de Justicia resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023 y que, al cierre del año 2024, la Segunda Sala de esa alta corte cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes.



“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo de 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, expresó.



Calificó como grandes conquistas la implementación de la Ley 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y la aplicación del SGC en todos los tribunales.

Valoran como positiva la presentación del PJ

Los presidentes Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, valoran de manera positiva la presentación de los logros y avances del Poder Judicial ante el Congreso. De los Santos calificó la iniciativa como un hecho sin precedentes y significativo para el fortalecimiento del sistema democrático, mientras Pacheco ponderó que la presentación contribuye con la transparencia e independencia de los poderes.

