¿Se necesita la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana?

Los abogados Valentín Medrano, Carlos Salcedo y Cristóbal Rodríguez, hablaron sobre la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio por parte de la Cámara de Diputados.

Cristóbal Rodríguez dijo que de la forma en que ha sido concebida dicha ley, la misma está llamada a jugar un rol importante en el combate de la criminalidad organiza.

“Sin embargo, embargo lo que ha pasado en el país es que el proyecto de ley que fue aprobado por el Senado no se compadece con los estándares mínimos que la constitución exige en muchos aspectos”, sostuvo.

“Ya por suerte en la Cámara de Diputados ya fue modificada en un 98% en las cosas que se señalaron como inconstitucionales, continuó el jurista.

Explicó que en los términos en que había sido aprobada por el Senado, desvirtuaba muchas cosas en términos de presunción y demás. No obstante, resaltó que no se puede decir que no es una ley que no regula derechos.

El abogado Carlos Salcedo por su parte, indicó que siempre será necesario y útil lo que le puede faltar a la constitución para la persecución de la corrupción y la delincuencia transnacional.

“Hay un error en el concepto de la ley de extinción de domino, no es el sálvalo todo, en el marco constitucional es una ley complementaria”, afirmó.

Refirió que en el artículo 51 de la constitución se habla de los casos en los cuales se podrá decomisar un bien, que son los casos que establece esta ley y están de manera duplicada en la misma.

“El decomiso de bienes está en la ley de lavado de activos, en la actualidad eso existe”, reiteró.

Recordó además, que desde el 2001 se está hablando de la ley de extinción de dominio, una que complete aquellos aspectos que están vacíos en el ámbito de la persecución de la alta delincuencia.

El también abogado Valentín Medrano, dijo que la Ley de Extinción de Dominio es un engaño y una forma de estafar la sensibilidad de una sociedad que exige que se devuelva lo robado.

“Porque no se puede discutir un ilícito fuera del marco del derecho penal y la ley no discute derecho penal”, sostuvo.

Explicando que la ley permite el decomiso del bien sin que el titular este presente defendiendo su derecho.

Sobre las 37 modificaciones a Ley en la Cámara de Diputados

En entrevista especial en el programa Verdades al Aire del comunicador Adolfo Salomón, el abogado Carlos Salcedo, expresó que hay que felicitar a los diputados, porque el espacio más democrático que debe existir es el Congreso.

“Lo que no se dio en el senado por no escuchar al pueblo y juristas, ya que la discusión de la Ley de Extinción de Dominio fue un monólogo”, sentenció, al referirse a la discusión de dicha ley por parte de los senadores.

Por su parte, Cristóbal Rodríguez resaltó que la ley fue aprobada a unanimidad, y eso en sí misma dota a ley de un nivel de legitimidad superior al que se pensaba iba a llegar.