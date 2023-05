Email it

Capacitaciones vinculadas a tecnologías y servicios son más demandadas en Infotep y Escuelas Vocacionales

Al hacer referencia a la formación técnica en la República Dominicana emergen los nombres de Infotep y Escuelas Vocacionales.



Pioneras en desarrollar una oferta formativa técnica de corta duración en el país, cada año entregan a la sociedad miles de dominicanos con los conocimientos, habilidades y competencias para ejercer un oficio u ocupación.



La naturaleza de sus programas formativos gratuitos ofrece oportunidades de desarrollo a ciudadanos que por distintos motivos no pudieron continuar sus estudios académicos y buscan generar ingresos a través de sus servicios.



Hoy, la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional juegan un rol trascendental como entidades aliadas de los sectores productivos del país en la preparación del capital humano.



El reto de ambas instituciones es satisfacer la creciente demanda, orientar su oferta a las nuevas tendencias del mercado así como continuar sus planes de expansión.



Cada vez son más las personas interesadas en los cursos, talleres y otras acciones formativas impartidas. Esto se evidencia en el número de egresados. Solo el año pasado, el Infotep capacitó a 487 mil 740 personas a través de 41 mil 472 acciones formativas.



Del 2020 a 2022, la cantidad de personas que recibió capacitación en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional asciende a un millón 260 mil 397 beneficiados. Las encuestas de inserción laboral respecto a los egresados de sus centros aluden a que el 63 por ciento de los técnicos logra entrar al mercado laboral. Actualmente, el Infotep tiene 953 programas en su oferta estandarizada, de los cuales 195 son diplomados y 14 programas metodológicos dirigidos al personal docente.



En el caso de las Escuelas Vocacionales, el año pasado sus cursos y talleres impactaron a alrededor de 43 mil ciudadanos en sus 31 centros distribuidos a nivel nacional. Según la tendencia y los análisis hechos por la entidad, el 65 por ciento de estos egresados se inserta en el mercado. De esta cantidad el 25 por ciento logra emprender por cuenta propia y el resto se emplea.



Aunque en sus inicios, 1966, año de fundación, se ideó para dotar a militares y policías de los conocimientos necesarios que les permitan ejercer un oficio productivo al momento de su retiro, posteriormente la entidad abrió sus puertas a la población en general. Es así como hoy el 98% de sus matriculados son civiles. Su programa formativo está dirigido a personas de escasos ingresos que desean adquirir las competencias técnicas en un oficio. Por efecto, se impactan los planes de desarrollo, se reduce el desempleo y la pobreza y a la vez se elevan los indicadores de competitividad nacional.



El desafío actual de las Escuelas Vocacionales y del Infotep es responder a las exigencias del mercado que exige una mano de obra más cualificada orientada a la tendencia digital y a la incorporación de las tecnologías en la producción.

Formación técnica está llamada a responder a necesidades de cada región. Escuelas Vocacionales cuentan con un amplio programa formativo. Infotep tiene cobertura de la formación técnica profesional a nivel nacional.

Nuevas tendencias marcan la oferta



De modo que los oficios tradicionales ya no son los más requeridos. En el caso del Infotep, los cursos con más egresados figuran en este orden: mecatrónica, manejo de drones, informática, ciberseguridad, mecánica industrial, producción de televisión, contabilidad, panadería y repostería, servicios de bar y restaurante, ventas y administración y gestión.



En cuanto a las Escuelas Vocacionales entre las capacitaciones más demandadas entran hotelería y turismo, contabilidad, decoración de interiores, mecánica diésel, mecánica automotriz, diseño y arte gráfico, corte y confección.



En el 2021, la actividad formativa más demandada era conducción de vehículos, de tipo liviano, pesado y montacarga.



Además de talleres convencionales como ebanistería, artesanía, barbería y panadería, el interesado encuentra en la oferta formativa inglés, francés, creole, programación de lenguajes visuales, hotelería y turismo, diseño gráfico, electrónica y elaboración de productos químicos.



En el programa figuran defensa personal femenina, cosmetología, enfermería, visitador médico, cosmiatría, etiqueta y protocolo, veterinaria, piscicultura; y para los amantes de las artes: música, canto y danza oriental.



La oferta formativa puede variar conforme a las necesidades de cada región. “Vamos midiendo cuáles son las necesidades de los pueblos y la región y así vamos dándole lo que demandan en el momento”, explica el general de brigada, Juan Otaño Jiménez, director de Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la PN.

De los 31 centros a nivel nacional, once se concentran en la región Sur. Están en Arroyo Cano, Bani Barahona, Enriquillo, Boca de Cachón, Duvergé, Elías Piña, Las Matas de Farfán, San José de Ocoa, Vallejuelo, Neyba y San Cristóbal.



El recinto más reciente se levantó en Pedernales para contribuir con el plan turístico que desarrolla el Gobierno en esta parte del territorio. “El país va a crecer a medida que sus jóvenes se preparen”, señala el titular de las Escuelas Vocacionales. A la vez, señala que el principal desafío es suplir la demanda de las diferentes comunidades que solicitan escuelas vocacionales. Desde su fundación, egresaron de sus aulas cerca de 400 mil técnicos.



Sus desafíos no son distintos a los del Infotep. Incrementar la formación de egresados de alto nivel de cualificación, seguir ampliando la infraestructura física y tecnológica para la formación y seguir fomentando la capacitación orientada a la Industria 4.0, son los principales retos.



A 43 años de su fundación, el organismo rector de la formación técnica exhibe una cobertura en su oferta con alcance a nivel nacional, con diversas modalidades de formación (centros fijos, escuelas especializadas, talleres móviles, formación virtual, centros comunitarios y centros penitenciarios). Además, dispone de un banco de docentes en continua actualización.



El presupuesto del Infotep es de más de 5 mil 600 Millones de pesos para este 2023.



Al preguntarle si la oferta formativa responde a las necesidades y exigencias del mercado laboral, la institución refirió a la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Formación Técnico Profesional presentada en el 2021. Para la ocasión, se realizaron encuentros con distintas personalidades, directores de universidades, empresarios, maestros, medios de comunicación, entre otros, con quienes se intercambiaron ideas sobre el futuro de la formación técnica en el país. Como resultado de esta consulta surgieron nuevas ocupaciones y mejoras institucionales, que según afirma la dirección del Infotep, se tomaron en cuenta para la transformación que requiere el sistema nacional de formación técnico profesional para adaptarse al nuevo entorno.



“Dado que con frecuencia se produce una desconexión entre las habilidades requeridas en el lugar de trabajo y la capacitación que se brinda, el Infotep actualizará permanentemente los cursos de aprendizaje para responder a los requerimientos de las empresas que han incursionado en la Industria 4.0”, dijo el director Rafael Santos Badía en el marco de la consulta.



El Infotep ejecuta un programa anual de actualización de su oferta formativa (revisión y diseño de nuevos programas) para ir ajustando la oferta a la demanda de los nuevos tiempos.



Producto de esta iniciativa, la institución lanzó el Programa para la Formación de Técnicos y Maestros Técnicos 2023 que impactará a 17,500 participantes en todo el territorio nacional. Mediante el cual se busca responder a la gran demanda de profesionales técnicos para que respondan a las necesidades de un nuevo mercado laboral, marcado por los avances tecnológicos.



Dentro de las carreras especializadas de la Industria 4.0, Infotep desarrolla programas de formación en simuladores interactivos y videojuegos, inteligencia artificial, informática forense, energías renovables, redes de información, mecatrónica, manufactura automatizada, manufactura de dispositivos médicos, diseño industrial, desarrollo de software.



La oferta incluye analítica y ciencia de los datos, automatización, publicidad y medios digitales, desarrollo de software, procesamiento de alimentos, hotelería y turismo, salud y bienestar.

El talento humano debe elevar su competitividad

El Indice Global de competitividad de talentos, publicado por el Observatorio del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), presenta niveles bajos para la República Dominicana en lo concerniente a las habilidades vocacionales, con una puntuación de 34.54, y en las técnicas y habilidades de conocimiento global apenas obtuvo 17.18. Entre las 132 economías analizadas, el país obtiene una puntuación desfavorable en estos indicadores que lo coloca en los puestos 96 y 82 respectivamente. Esto refleja la importancia de trabajar en la elaboración y puesta en práctica de políticas de educación efectivas para el desarrollo de talentos y la mejora del mercado laboral dominicano, precisa el documento analizado por el CNC. Instituciones como el Infotep y Escuelas Vocacionales contribuye a la formación del capital humano que requieren los sectores productivos.

