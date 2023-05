Email it

La Dirección General de Pasaportes, mediante un proceso de licitación, seleccionó a dos empresas para la elaboración de un millón 50 mil libretas de lectura mecánica.

Se trata de las empresas Transneg, SRL y Midas Dominicana, S.A, las cuales fueron elegidas por un comité técnico evaluador de las 11 empresas que participaron en la licitación.

“Luego de ser escuchados todos los suplidores previo a la apertura del sobre B se procedió al análisis y la reevaluación de los interesados en el proceso ante el Comité Técnico Evaluador que concluyó que solo las empresas Transneg, SRL y Midas Dominicana, S.A, cumplían con lo establecido en el Pliego de Condiciones y lo que establece la ley por lo que las otras tres fueron descartadas al no cumplir con lo establecido”, explica el comunicado de la entidad.

Se recuerda que el pasado 20 de marzo el aviso de manifestación de interés para la elaboración de nuevos pasaportes bajo el proceso pasaportes-ccc-peex-2023-0001, donde se busca la confección de un millón cincuenta mil libretas para la emisión de pasaportes de lectura mecánica.

Comunicado íntegro

La DGP lanzó el pasado 20 de marzo el aviso de manifestación de interés para la elaboración de nuevos pasaportes bajo el proceso pasaportes-CCC-PEEX-2023-0001, donde se busca la confección de un millón cincuenta mil libretas para la emisión de pasaportes de lectura mecánica.

Una vez publicado el aviso de manifestación de interés en un periódico de circulación nacional por dos días consecutivos, en los portales transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas y de transparencia de la Dirección General de Pasaportes se recibieron las documentaciones de 11 oferentes que manifestaron interés en el proceso.

Para el día 27 de marzo del 2023 se recibieron la manifestación de interés por parte JL Editora, SRL, Identificaciones, JMB, SRL, GSI Internacional INC, Veridos GMBH, Nara, SRL, Inversiones Tuira, SRL, Canadian Bank Note Company, Limited, Copel SP, Grupo Globus, SRL, Midas Dominicana, Transneg, SRL

Luego de recibir la documentación solicitada para manifestar interés, fue emitido el informe del Comité de Compras en fecha 30 de marzo del 2023, en el cual quedaron habilitados todos oferentes antes mencionados para la entrega del Pre-Pliego, dicha entrega se realizó el día 05 de abril a las 10:00 a.m.

A partir de la entrega de dicho documento se les otorgó un primer plazo a los oferentes hasta el día 13 de abril a las 10:00 a.m. para realizar preguntas, sugerencias y observaciones al Pre-Pliego.

Una vez evaluadas las preguntas, sugerencias y observaciones se procedió a dar respuesta a los oferentes y realizar los ajustes correspondientes para la emisión del Pliego de Condiciones definitivo.

Se plasmó el día 25 de abril del 2023 para la entrega del Pliego de Condiciones en conjunto con la ficha técnica a los oferentes habilitados.

En fecha 26 de abril del 2023 a las 8:00 a.m. se procedió a publicar el proceso en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, esto a su vez dio origen a un segundo plazo para la realización de preguntas, observaciones y sugerencias por parte de los oferentes interesados de acuerdo al cronograma.

Una vez publicado el proceso en el Portal Transaccional los oferentes solicitaron un aumento en el plazo para presentar las ofertas, se procedió mediante la Enmienda 1 a aumentarle 7 días calendarios al plazo ya establecido, por tanto, la nueva fecha para presentar las ofertas fue el 18 de mayo del 2023.

En el informe preliminar de fecha 23 de mayo, elaborado por los peritos del proceso se estableció que las ofertas de las empresas JL Editora, SRL, Nara, SRL y Grupo Globus, SRL quedaron descalificadas debido a que las muestras no cumplieron con la ficha técnica, que la empresa Midas Dominicana, SA debía subsanar la documentación especificada y que la empresa Transneg, SRL cumple tanto con la documentación como con las muestras presentadas.

Recibimos en fecha 24 de mayo del 2023 por parte de la empresa JL Editora, SRL la solicitud de revisión de la muestra depositada y al mismo tiempo notifican la inconformidad en los resultados de la evaluación de la oferta técnica. En la misma fecha la empresa Grupo Globus, SRL, presenta un recurso de impugnación y requerimiento de medida cautelar para la suspensión inmediata del procedimiento núm. PASAPORTES-CCC-PEEX-2023-0001.

El viernes 26 de mayo del 2023 se procedió a convocar a las empresas que mostraron inconformidad; JL Editora, SRL y Grupo Globus, SRL, para que se presenten el pasado lunes 29 de mayo del 2023 a las 10:30 a.m. En esta reunión se procedió a escucharlos y hacer revisión a la evaluación de las muestras depositadas en presencia del Comité de Compras y los peritos evaluadores.

En el caso de Nara, SRL se descalificó por no cumplir con los requisitos técnicos, tampoco la presentación de los estados financieros correspondiente al año 2021 como lo establece el Pliego de Condiciones y requisitos del proceso, mientras para la evaluación técnica tampoco presentó la carta de recomendación por satisfacción en el cumplimiento de trabajos en documentos de viajes, documento de seguridad, identidad, certificados financieros, actas de nacimientos, licencias de conducir y cheques, de contratación de por lo menos tres clientes, donde indicara el tiempo de relación contractual, la cantidad de recursos contratados y la evaluación de su servicio, esta no podrá ser de la institución contratante, además no cumplió con el pliego de condiciones técnicas y especificas en la realización de la libreta de viaje.

En el caso de Globus SRL, no cumplió con algunas de las especificaciones de la evaluación técnica, ni tampoco pasó el peritaje de revisión sobre los puntos de referencia establecidos en la ficha de confección de la libreta.

De esta forma la Dirección General de Pasaportes (DGP) cumple con los requerimientos establecidos por la ley de Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y será el próximo 2 de Junio cuando se cierre el proceso de licitación con la firma de las empresas seleccionadas en el proceso para la adquisición de un millón 50 mil nuevos pasaportes.