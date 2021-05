Senado aprueba contrato para comprar más vacunas Pfizer

SANTO DOMINGO.- El senado aprobó este martes un contrato de suministro firmado con la empresa Pfizer Free Zone Panamá y la República Dominicana para adquirir nueve 9 millones, 999 mil 990 dosis de la vacuna de ARN Mensajero (MARN) para la prevención del Covid-19.

El contrato es por un monto de 119 millones 999 mil 880 dólares, y sustituye el pliego de condiciones aprobado anteriormente por el Senado.

El Congreso Nacional había aprobado un contrato con Pfizer por siete millones 999 mil 875 dosis de vacunas contra el Covid-19, por lo que se modificó el mismo para elevar la cantidad de dosis a 9 millones, 999 mil 990, es decir 2 millones 115 dosis más con un costo de 24 millones un mil 380 dólares.

El presidente Luis Abinader en carta remitida al Congreso Nacional aclara que el incremento de la cantidad de dosis es para recibir mayor cantidad de los lotes de vacuna que se suministra de manera periódica, la cual destaca contribuirá de manera significativa a la exitosa ejecución del Plan Nacional de Vacunación.

El primer pago o anticipo equivalente a 19 millones 999 mil 980 se deberá realizar dentro de los 15 días siguientes al recibido de la factura de Pfizer, tras ser aprobado por el Congreso Nacional, y el restante pago se hará de acuerdo a los envíos de dosis contratadas, cinco días antes de llegar al país la vacuna

Resoluciones

Los senadores aprobaron varias resoluciones, entre estas la que solicita al Ministerio de Obras Públicas la construcción de los puentes en el municipio de Villa Isabela, Puerto Plata.

Además acogió tres resoluciones que solicitan al presidente Luis Abinader instruir al administrador general del Banco de Reservas, instalar sucursales de esa entidad en los municipios El Factor, de María Trinidad Sánchez, Quisqueya en San Pedro de Macorís, y El Limón, de Samaná.

Otra resolución aprobada es la que solicita al presidente Luis Abinader ordenar al Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, que proceda a brindar los servicios del 911 en la provincia Independencia.

Además se aprobó la resolución que pide al presidente Abinader, ordenar al director del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda), incluir en el Plan Nacional de Viviendas Feliz a las familias que califiquen residentes en San Pedro de Macorís.

Otra iniciativa similar aprobada es la que otorga un reconocimiento al Club de Leones de San Francisco de Macorís Central, por sus extraordinarios aportes durante más de 50 años a beneficio de la comunidad de la provincia

Duarte y el país, La misma fue sometida por el senador Franklin Romero.

Los senadores aprobaron la resolución que otorga un pergamino de reconocimiento a Domingo Peralta Bautista, por su excelente trayectoria como comunicador nacional, la cual sometió el senador Héctor Acosta, representante de la provincia Monseñor Nouel.

Debates

Iván Lorenzo manifestó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha gastado solo en un mes 20 millones de pesos en la compra de cortinas, que hicieron la DIGII, Unidad Técnico de Proyectos Forestal y la Lotería Nacional, porque el dispendio y el despilfarro de parte del Gobierno, donde el gasto se ha convertido en una epidemia.

Nunca han visto la Dicom del Palacio Nacional, que dirige Milagros Germán pagó en el 2019 pagó 190 millones de pesos, y solo en un mes ha gastado 300 millones de pesos. “Desde el 14 hasta el 2021, y sólo en el mes de diciembre gastó más que todo esos años del gobierno del presidente Danilo Medina”.

Dijo que la gente del Palacio Nacional quieren sacarle ahora el dinero de los bolsillos de la población programando una reforma fiscal que va a impactar de manera negativa contra la gente de menor poder adquisitivo.

Héctor Acosta, senador por la provincia Monseñor Nouel, denunció que la Falcombrige dominicana tiene una chimenea, que se mantiene encendida los 365 días del año, según confirmó el presidente de esa empresa.

Señaló que Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, él lo ha invitado 12 veces a Bonao, pero no va y muchos menos tomas las llamadas. “Mi provincia no aguanta más: No quiero ver el día que el pueblo se lance a las calles y tome justicia por sus propias manos”.

Expresó que no llama más al ministro Jorge Mera, porque no resuelve nada, mientras que las granceras siguen depredando el río Yuna y ya este lo que parece un arroyuelo.

Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, dijo que simple conserjes de institución han sido canceladas y funcionarios del Gobierno maltratan esas pobres personas por no pagarles las prestaciones.

Exhortó a esos funcionarios, que acojan el llamado al presidente Abinader, quien pidió que si no tenían dinero para pagar las prestaciones laborales a esos humildes ciudadanos, parea que no haya protestas y problemas.

Recordó que esos puestos, esas funciones son prestadas, y esos funcionarios pueden pasarlas, como ocurrió con alguien que maltrató en una entrevista a una que postulaba por un cargo, y esa persona tuvo que entregarles el puesto a esa misma mujer.

El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró grave y Peligra la denuncia de su colega Lenín Valdez, senador por Monte Plata, por lo que instó a las autoridades a tomar medidas porque afecta la protección de animales y del pueblo dominicano.

Pidió a la Policía Nacional y a la Procuraduría general de la República, poner en acción para enfrentar la denuncia hecha por el senador Valdez, quien denunció que bandas en su provincia Monte Plata que se dedica a robar y sacrificio caballos que se utiliza para trabajo y de monta para luego vender sus carnes como si fuera de res.

Iván Silva, senador por La Romana deploró que los médicos tengan que mendigar a las ARS, que tienen que protestar para reajustar las tarifas a los médicos, a los especialistas, porque quieren quedarse con todos los fondos de los usuarios y de los profesionales de la medicina.

Ramón Arias (Moreno), anotó que no es este Gobierno del presidente Luis Abinader quien pagaba miles de millones de pesos en publicidad y para promover las visitas fallidas, ni que los organismos internacionales criticaban la corrupción administrativa. No eran del PRM, sino del partido minúsculo, y lo que se debe entender es que este gobierno trabaja para acabar con la corrupción, con un ministerio independiente, y que sus funcionarios actúan con transparencia.

Faride Raful deploró que la banda del PLD tomen casos que ocurrieron en su gobierno y se lo quieran trabajar, como el caso de la Lotería Nacional, cometido por personas que tienen ocho y más años trabajando en esa institución.

Ellos los del PLD no salen del sueño que no están en el Gobierno, y hablan de estafa con la tarjeta solidaria, pero esa acción venía ocurriendo desde la gestión del PLD, pero los peledeístas quieren dejar ver que esa estafa solo ocurre en este gobierno, “pero esta gestión del Gobierno actúa con transparencia, lo que no hizo el PLD cuando gobernó”.

Indicó que hay que tener miedo a la mafia que desde hace año, dirigida por el jefe de seguridad del pasado presidente Danilo Medina, a quien se le impuso 18 meses de prisión preventiva de medida de coerción, junto a otros implicados, por esa mafia que existe por años, caso que se debe investigar para hacer una profilaxis en las Fuerzas Armadas.

Acusó al PLD de haber retenido durante años varios proyectos de leyes porque no le interesaban al partido morado, como son la Ley de Dominio Público, entre otras, que el PRM ha tenido que desengavetar.

Ginnette Bournigal, de la provincia Puerto Plata, dijo que no se qué pasa con las Aseguradoras de Administradores de Salud, a quienes pidió ponerse de acuerdo con los médicos, para que los usuarios del Seguro Familiar de Salud, no sean afectada.

También criticó al CMD porque también se va a la huelga porque dejan sin atención a las aseguradores, porque se están poniendo en lugar de las ARS, que vienen explotando a los que están afiliados en el seguro contributi