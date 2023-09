Puerto Plata. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de ley que regula el Turismo Náutico de recreo, iniciativa sometida por los senadores Alexis Victoria y Ginnette Bournigal de Jiménez.



La pieza legislativa tiene por objeto promover el turismo náutico a través de la reglamentación de la navegación en embarcaciones y artefactos náuticos, que, con fines recreativos, particulares, comerciales y deportivos, se realiza en aguas de jurisdicción nacional, incluye también los aspectos relativos a la matriculación, construcción y reparación de las embarcaciones, así como el fomento e incentivos conexos a esta actividad.



La Cámara alta celebró una Sesión Extraordinaria realizada en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro Puerto Plata, con motivo del 184 aniversario del natalicio del prócer Gregorio Luperón.



En la sesión el Senado aprobó además, en dos lecturas, el proyecto de ley que establece exenciones impositivas y arancelarias para los insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos, sometida por la representante de Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez.



Esta iniciativa contempla establecer la exención de todo tipo de impuestos y aranceles a diversos insumos y equipos médicos utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, oftalmológicas y endocrinas.



Por otro lado, los senadores aprobaron el Proyecto de Ley que declara el 14 de agosto de cada año como Día Nacional del Neumólogo Dominicano. Esta propuesta fue introducida por la senadora Lía Díaz Santana.



Los senadores también aprobaron el proyecto de ley que declara la iglesia Saint Peter (Templo La Churcha), ubicada en la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, como un patrimonio monumental de la nación dominicana, iniciativa sometida por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.



Devolución de impuesto a turistas



Además, sancionaron en segunda discusión el proyecto de ley sobre la devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios al turista extranjero. Fue sometida por el senador Santiago José Zorrilla.



En tanto que también fue aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 511-05, del 22 de noviembre de 2005, que declara la provincia El Seibo como provincia ecoturística, iniciativa presentada por el representante de esa demarcación, Santiago José Zorrilla.



El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Marcio Veloz Maggiolo el edificio del Ministerio de Cultura, iniciativa presentada por el senador Alexis Victoria.



De igual manera, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que declara la provincia de Hato Mayor Polo Turístico, iniciativa sometida por el senador Cristóbal Castillo, así como el proyecto que declara el 6 de agosto de cada año Día Nacional del Atletismo, una iniciativa presentada por los legisladores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez.



Asimismo, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 590-16, del 15 de julio de 2016, Ley Orgánica de la Policía Nacional, del senador Franklin Rodríguez.



Este proyecto de ley tiene por objeto disponer el uso de dispositivos de videocámaras a ser utilizados en los uniformes de agentes y patrullas de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones.

Senado reconoce a personalidades

El Senado de la República reconoció este viernes los aportes a Puerto Plata de varias personalidades destacadas de la provincia, en atención a cuatro resoluciones aprobadas por la Cámara Alta, presentadas por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez. Durante un acto celebrado en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro Puerto Plata, le fue entregado un pergamino de reconocimiento al economista Eduardo Fernández, por su exitosa carrera y grandes aportes a favor del desarrollo de Playa Dorada, como destino turístico de esa demarcación. “Cuando me enteré de que no iba a realizar una charla en Puerto Plata, más bien un posible reconocimiento a mi persona, me dije, por qué, si yo lo que he realizado es mi trabajo, y recordé a un amigo que una vez me dijo que el mayor sello de humildad es aceptar un reconocimiento. Muchísimas gracias”. Los legisladores también reconocieron a Hermes Juan Ortiz Acevedo, por sus aportes al desarrollo de la provincia Puerto Plata, desde las distintas posiciones representativas que ocupó durante su carrera política. “Honorables senadores, lo que más he hecho es cumplir con el compromiso que tengo con el pueblo que me ha elegido en varias ocasiones”, afirmó.