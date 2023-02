Email it

Ante la queja de sectores, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró ayer que el órgano parlamentario realizará vistas públicas y las modificaciones necesarias al proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes.



El representante de la provincia de Santiago dijo que la iniciativa legislativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, responde a modelos internacionales que han sido exitosos en otros países, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, a la pieza se le harán los cambios que se requieran para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional.



La pieza de ley establece en su artículo 34 que toda persona jurídica o entidad deberá “pagar” una contribución especial “obligatoria” con base en sus ingresos, para la prevención, atención, protección y asistencia a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, según el monto consignado en los párrafos I, II, III y IV del referido artículo. Este punto es el que más rechazo ha generado.



“En el estudio del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, la población puede estar tranquila, porque la soberanía nacional será protegida en todo momento y se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para corregir los artículos que no se correspondan con el interés del país”, enfatizó Estrella tras convocar una rueda de prensa en la Cámara Alta con poca antelación.



Sectores reaccionan



Diversos sectores de la vida nacional se han pronunciado en contra del proyecto legislativo.



Entre quienes se pronunciaron este jueves se destacan el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue); y Abel Martínez, aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras, el director general de Migración, Venancio Alcántara, dijo que analizará en toda su dimensión la legislación.



La iniciativa fue sometida al Senado el pasado 12 de diciembre.

Califica pieza “inyección letal” a soberanía del país

Horas antes del pronunciamiento de Eduardo Estrella, el Codue pidió al gobierno del presidente Luis Abinader la aclaración y socialización del proyecto de ley. El pastor Feliciano Lacen Custodio, titular de la entidad, sostuvo que la propuesta legislativa presenta una mezcla de “temas confusos”, además de ser “un severo ataque” a la soberanía de la República Dominicana. “Es una inyección letal a la soberanía e identidad nacional”, indicó.