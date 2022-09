Email it

Santo Domingo – El senador Alexis Victoria, informó significativos avances en favor de los dominicanos residentes en la ciudad de New York, luego de agotar una amplia agenda de reuniones y acuerdos realizados entre el Senado del Estado de New York y el Senado de la República Dominicana.

“Nos sentimos inmensamente agradecidos y satisfechos de traer resultados positivos para la diáspora dominicana, que tanto aporta a nuestra sociedad y a nuestra economía”, afirmó el senador Victoria quien recientemente sirvió como anfitrión y embajador entre ambos senados.

Entre los avance anunciados, se resalta la conformación, inédita, de un grupo de trabajo permanente entre senadores del Estado de New York y de República Dominicana para tener acceso rápido a informaciones, ofrecer asistencia a constituyentes y que exista un enlace directo entre los funcionarios de gobierno.

Se informó además, que están haciendo las gestiones para conectar por primera vez la Defensa Civil con su contraparte en el Estado de New York, la Oficina de Manejo de Emergencias.

A su vez, producto de esta iniciativa, el Infotep será asistido con facilidades para los estudiantes dominicanos en New York, así como también, por vez primera, funcionarios electos del Estado de New York darán charlas motivacionales a estudiantes en República Dominicana de forma virtual.

También, se ha realizado un comunicado de prensa en conjunto con la oficina del senador Alexis Victoria, siete senadores y 13 asambleístas del estado de New York para hacer un llamado en apoyo al presidente Luis Abinader en su esfuerzo por establecer más y mejores rutas aéreas entre República Dominica y New York.

Dicho comunicado de prensa fue firmado por 20 miembros de la legislatura de New York siendo único y primero en su clase, luego de la conversación que sostuvo la delegación con el Presidente de la Republica, Luis Abinader.

Otro de los anuncios importantes es el apoyo a la visión del CONEP para que República Dominica sea el país líder en las nuevas relaciones comerciales del Caribe con el estado de New York, esto debido a la formación de una nueva oficina con esos fines en NY y donde cuatro Senadores y tres representantes del Estado de New York, llaman al Gobierno de New York a tomar en cuenta la posición privilegiada de República Dominicana en términos de “nearshoring”, estabilidad económica, política, democrática y seguridad jurídica, para que sea República Dominicana quien esté en la cabecera de esta ampliación de negocios e intercambio comercial.

A su vez se informó que, en conjunto con el Centro de Salud Primaria Alegría, a través de Fidelis New York, en el mismo centro del Bronx, ahora los dominicanos que no tengan un seguro médico, pueden recibir asistencia médica, incluso se les ayudará en el mismo centro a obtener su seguro médico sin importar su estatus migratorio. Para más información sobre seguro médico en NY puede llamar al (929) 468-9401, sin importar si tiene documentos migratorios o no.