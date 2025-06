El senador por la provincia Santiago y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, expresó ayer la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana.



Rivera señaló que “se han ido agregando resoluciones por no realizar una reforma integral de la Ley de Seguridad Social”, lo que, a su juicio, evidencia la urgencia de actualizar el marco legal vigente.



Como ejemplo, mencionó varias normativas que se han sumado a lo largo del tiempo, entre ellas el decreto 247-11, las leyes 397-19 y 133-15, así como las resoluciones 362-14 y 363-14.



Rivera también citó una reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una resolución que limitaba la cobertura de los padres en los seguros de salud.



“Eso lleva a la última resolución del Tribunal Constitucional, que el artículo 5 decía muy claro que debe ser cubierto los padres, entonces hubo una resolución que planteaba que no, que debía ser de tal manera y entonces vino el Tribunal Constitucional dijo no eso es anticonstitucional, no está en la ley”, expuso.



El senador sostuvo que si la ley se hubiese reformado periódicamente, por ejemplo cada 10 años, el sistema estaría más afinado y ajustado a las necesidades sociales actuales. Dijo que se debería consensuar que en vez de dar cobertura a los jóvenes hasta los 18 años en los seguros de los padres, se debería aumentar hasta los 23.



“Muchos jóvenes de esto, a los 18, 19, 20 todavía no tienen trabajo, no han terminado los estudios”, explicó al señalar que esa propuesta ya ha sido considerada en el marco de los debates del Consejo Económico y Social.