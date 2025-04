Autoridades continúan búsqueda pero de cadáveres; en el ambiente se percibe la descomposición de los cuerpos

El saldo de personas fallecidas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set aumentó a 184, certificó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) respecto a la tragedia ocurrida la madrugada del martes mientras amenizaba la fiesta el merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.



Las autoridades informaron que concluyó la fase de búsqueda y salvamento de personas que podrían haber quedado atrapadas en los escombros producto del colapso del techo de la edificación construida hace más de 50 años. Ahora, se concentrarán en la recuperación de cadáveres.



Sin embargo, el director del COE, Juan Manuel Méndez, precisó que se tomarán todas las medidas, de acuerdo a los protocolos, para resguardar la integridad de las personas, en caso de encontrar personas con vida o un cadáver.



El número de heridos rescatados ronda los 155, sin embargo, no se sabe la cantidad exacta de personas desaparecidas, debido a la falta de información respecto a la cifra de asistentes al evento, así como personal administrativo y de servicios presentes al momento del hecho.



Entre las víctimas mortales también figuran Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y la colaboradora de Grupo Popular Stephanie Avendaño Patricio.



Estrella Cruz es hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.



“Si estoy buscando en unos escombros, me encuentro con una persona viva, sabemos cuál es el protocolo”, dijo Méndez, al describir el procedimiento en ese caso, así como cuando se trata de un muerto.



En la comunicación, los organismos de socorro refieren que esta transición no implica el fin de las labores en la zona afectada, a cargo de más de 300 brigadistas, sino el cumplimiento de una nueva etapa dentro del protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias.



“Al haber agotado todas las posibilidades razonables de encontrar más sobrevivientes, la operación entra ahora en una fase distinta, pero igualmente sensible y crucial: la recuperación de restos humanos con el debido respeto y dignidad que cada víctima merece”, dice el comunicado en el que se destaca que una vez concluida la fase de recuperación, dará inicio la tercera etapa: la fase de investigación, que estará a cargo de las autoridades competentes, y cuyo objetivo será esclarecer las causas del colapso en estricto cumplimiento del debido proceso.



En el comunicado, reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a las víctimas y sus familias, y la responsabilidad institucional con la que se ha manejado esta lamentable situación desde el primer momento.



Golpes en cabeza y pecho



Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, dijo que en una visita realizada al Instituto Nacional de Patología Forense y otras áreas pudo constatar que la mayoría de traumas que presentan las víctimas fatales fueron golpes en la cabeza.



“Las personas que fallecieron, fallecieron la mayoría, instantáneamente. Muchos estaban sentados, el techo les dio en la cabeza y el pecho”, explicó al describir que las posibilidades de rescatar personas con vida dependía de los traumas sufridos, las características de las personas y el lugar donde se encuentran ubicados.



El Servicio Nacional de Salud informó que 24 pacientes continúan ingresados en cuatro hospitales de la Red Pública en el Traumatológico Ney Arias Lora permanecen 16 personas, tres están ingresadas en el Hospital Marcelino Vélez Santana y en el Hospital Salvador B. Gautier continúan recibiendo atenciones dos pacientes.



Respecto a la atención de salud mental, psicólogos y psiquiatras se han ofrecido un estimado de 264 consultas a familiares y pacientes afectados por la tragedia.



La directora de Asistencia a la Red del SNS, Rubelina Santos, explicó que esta cantidad es estimada porque muchas consultas ofrecidas, por prudencia y circunstancias no pudieron ser debidamente registradas con los datos del paciente.



En la zona del hecho, desde ayer martes hasta este miércoles al mediodía, fueron ofrecidas alrededor de 96 asistencias psicológicas, 89 en el Traumatológico Darío Contreras y 32 en el Ney Arias Lora; 24 en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se realizaron 22, en el Hospital Marcelino Vélez Santana 20 y una en el Moscoso Puello.



Descomposición de cuerpos



Con el paso de las horas, el proceso de descomposición natural de cuerpos ha comenzado a sentirse en los alrededores del Jet Set. En el entorno se percibe el hedor propio de cuerpos sin vida en el kilómetro 6 y medio de la avenida Independencia, Distrito Nacional.



A la angustia y temor que embargan a muchas familias que buscan tener respuestas de sus seres no localizados, se suma el hedor que ha obligado a muchos a utilizar mascarillas o tapabocas, mientras esperan respuesta de las autoridades.



La Alcaldía del Distrito Nacional informó que habilitaron, de forma gratuita, 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor para las víctimas de la tragedia.



Refirió que los interesados pueden obtener información vía telefónica en la Dirección de Servicios Públicos o dirigiéndose al cementerio Cristo Redentor con su acta de defunción.



Debido a que las autoridades no han informado sobre la existencia de listado de desaparecidos, grupos de personas se han organizado y han creado un documento en las nubes donde colocan los nombres y datos de personas desaparecidas, fallecidas o localizadas en centros de salud.

Maquinarias pesadas que se utilizan en labores de rescate en el Jet Set.

Llamado a respetar la dignidad de las personas

El director del COE se sumó a las voces que hacen un llamado a respetar la dignidad de las personas que han sido afectadas por la tragedia, e invitó a no publicar imágenes o informaciones que puedan resultar dañinas para quienes vivieron el trágico momento, así como para sus familiares y allegados.



“Respeten un poco el dolor de las personas” dijo refiriendo lo difícil que es para aquellos familiares que todavía tienen la incertidumbre de no saber dónde está su familiar, el ver que se sube una imagen que altera la realidad.



El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, recordó la existencia de la Ley 192-19, que protege la imagen, el honor y la intimidad familiar de personas fallecidas o accidentadas, y enfatizó que el dolor no debe ser objeto de viralización.