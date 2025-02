Mientras por un lado la administración de Donald Trump mantiene la narrativa de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro por este “encabezar una dictadura”, discurso que se recrudece con las recientes declaraciones del propio Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que tilda a este país de “enemigo de la humanidad”, en la práctica suceden cosas interesantes que ponen a muchos a pensar sobre esta relación.



En esta cadena de hechos entra la visita de Richard Grenell, enviado especial de Trump, a Caracas para reunirse con Maduro, el pasado 31 de enero. Al día siguiente se le extiende la licencia de operación en Venezuela a la petrolera estadounidense Chevron. Pero cuatro días después, el 5 de febrero, EE.UU. suspende el TPS (Estatus de Protección Temporal) a 348,202 venezolanos.



Entonces, ¿es contradictorio el discurso de EE.UU. sobre Venezuela? La pregunta se le hizo al reconocido experto en Derecho Internacional Iván Gatón. Su respuesta se puede resumir en la siguiente frase “los Estados no tienen amigos ni enemigos sino intereses”.



A grandes rasgos y con una comprensión holística del tema, Gatón contesta lo siguiente: “El asunto es que nos encontramos en un mundo donde la geopolítica regresó. Es un mundo multipolar donde los hegemones demuestran que en las relaciones internacionales no existen idealismos como la democracia, como el que tenemos o debemos tener regímenes donde no existan dictadores, lo que se impone son los intereses de los Estados”.



A su exposición le agrega que “la geopolítica nos demuestra que los Estados son seres vivos y como estados vivos tienden a satisfacer sus intereses no el de los demás. El orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial en base a reglas quedó de lado. Aquí lo que prima no es democracia, derechos humanos, es yo, como Estado, qué necesito para mantenerme en un mundo donde todo el mundo lo que va es a lo que se dice en las relaciones internacionales: que los Estados no tienen amigos ni enemigos sino intereses”



Al enfatizar en los principios basados en la democracia y en los derechos humanos, destaca que estos son discursos que ahora se quedan de lado “ante un realismo donde tenemos a países que son supuestamente aliados aplicándoles sanciones”.



¿Y cuál debería ser el rol de República Dominicana como Estado, como gobierno ante estos cambios en la geopolítica? Pregunta elCaribe.



“En ese mundo de realismo político, donde priman sobre todo los intereses, es tener conciencia de qué ambiente se encuentra y estar en alerta con las previsiones que países como el nuestro que pueden ser vulnerables y que son vulnerables y que puedan navegar en esas aguas procelosas de un mundo que cambió. La gente no se ha dado cuenta, pero este mundo cambió radicalmente. Antes de Trump ya venía cambiando, lo que pasa es que esos cambios no se sienten así de súbito. Es poco a poco. Trump es un reflejo de eso”, subrayó.



Al experto especializado en temas de geopolítica se le abordó sobre los riesgos que traen consigo estos cambios en el panorama internacional, a lo que respondió que se está frente a una realidad que siempre ha existido en la humanidad: el grande manda y el chiquito obedece.



“En el Derecho Internacional es lo que siempre ha existido. Nunca olvido al Conde de Romanones, él decía hace varios siglos: a los amigos el derecho se les interpreta, pero a los enemigos se les aplica… Entonces, el Derecho Internacional, siempre y cuando usted esté en desgracia, se le va a aplicar. Nunca olvido a uno de mis profesores también que decía: la Corte Penal Internacional es para blancos caídos en desgracia y negros que no cumplan con el Derecho Internacional, pero cuando es un aliado ahí no se aplica” sostuvo.



El catedrático concluye en que las grandes potencias ven al mundo como un espacio vital, dónde se puede conseguir tierras raras, coltán, petróleo, materias primas y los pasos geográficos que hagan su comercio más competitivo. “No es lo mismo que yo pase por donde haya un canal, como el Canal de Suez, a que tenga que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Eso es realismo político”, puntualizó.

Experto advierte que la geopolítica regresó

El experto en temas internacionales es enfático en afirmar que la geopolítica regresó en un mundo en el que el orden siempre se ha impuesto por la fuerza. Se pregunta ¿Quiénes determinan? y responde “los que tienen el poder económico y militar. Por eso la geopolítica nos ha dejado desbordados”. “Y si lo vemos desde la perspectiva de lo que ha sido el mundo, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció un orden internacional basado en reglas. Todas esas reglas se están rompiendo. Es algo abyecto. Pero cuando nos fijamos en que no se toma en cuenta si alguien viola los derechos humanos o no, cuando estamos hablando de que la propia ONU que es una institución que se forja bajo las premisas de un orden internacional justo y donde EE.UU. es uno de sus principales promotores, pero la Corte Penal Internacional, por ejemplo, el gobierno de EE.UU. anuncia que va a perseguir a quienes apliquen el mandato de la Corte respecto a una persona que está siendo investigada, como es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entonces dónde está el derecho internacional.