Pareciera una broma pero no lo es. Solo 67 personas figuran en el listado de prófugos de la justicia dominicana por la comisión o vinculación con diversos delitos.



Tras varias semanas de tratar de conseguir información respecto a la cantidad de personas que actualmente el sistema de justicia tiene en condición de prófugos, solo en el portal de la Policía Nacional se pudo encontrar el registro de 67 personas.



El Ministerio Público, órgano del sistema responsable de la persecución penal, no tiene una base de datos en donde se puedan conseguir los datos de todo el país. El Poder Judicial tampoco cuenta con un registro respecto al tema.



“Estos datos no están registrados en nuestro sistema Justicia 2.0”, afirmó la Procuraduría General de la República a un requerimiento de información, en tanto que el Poder Judicial refirió a solicitar la información a la Procuraduría “vía el Departamento de Prófugos, Rebeldes y Condenados”.



La J y Quirinito no están en lista



Lo anterior es evidencia de que no existe una base de datos unificada en donde figuren aquellos que tienen cuentas pendientes con la Justicia por vinculación o comisión de los distintos delitos establecidos en el Código Penal y otras leyes complementarias del sistema judicial dominicano.



José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko la Quema, era uno de los prófugos más buscados en la actualidad por la Policía Nacional, y fue abatido por agentes del orden en la denominada Operación Montaña tras más de cuatro meses de búsqueda, sin embargo, no era el de mayor peso en torno a vínculos con redes de criminalidad organizada.



Kiko la Quema estaba vinculado al microtráfico en Cambita, San Cristóbal, sin embargo, personas como Ambiorix Pimentel García (La J), que tenía control a lo interno de centros penitenciarios, especialmente en la zona del Cibao, así como ser acusado de amenazar a la procuradora general, Miriam Germán Brito; Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, condenado por asesinato y vinculado a narcotráfico, que se fugó del sistema penitenciario en complicidad con autoridades del sistema de justicia y del poder político, tienen años que evaden a la justicia y su paradero es incierto.



En junio del año pasado se puso en marcha la Operación Halcón IV en el Cibao central y otros puntos del país, con 71 fiscales y 1,350 miembros de fuerzas especiales en busca de los miembros de múltiples redes criminales que amenazan a altos funcionarios, y señalan de manera puntual a “La J”, que también es acusado de provocarle la muerte por envenenamiento al privado de libertad Alejandro Vidal en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.



En el caso de Quirinito, el Ministerio Público y el Poder Judicial pusieron en marcha investigaciones que promovieron la suspensión y destitución de fiscales, médico legista, jueces, entre otras acciones, además de colocarle una alerta roja en la página de la Policía Internacional (Interpol).



¿De dónde sacó la PN los datos?



En junio del año 2022 el Gobierno presentó la plataforma del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) el cual permite que con información biométrica, los policías pueden saber si están frente de alguien declarado prófugo o rebelde por la justicia.



En diciembre de ese año informó que a través de la implementación del Sistema de Depuración Ciudadana e Identificación Biométrica, se realizaron 1,165,195 consultas y se arrestó a 843 personas prófugas o en rebeldía.



En virtud de que elCaribe no ha podido obtener información de la existencia de una base de datos consolidada de las personas prófugas, la pregunta obligatoria es ¿de dónde obtiene la policía esa información?

¿Qué pasa con el registro de prófugos?

Las dos personas antes mencionadas, como ejemplo de casos que han provocado grandes acciones del sistema judicial, no aparecen entre los 67 rostros y nombres que tiene el portal digital de la Policía. Las personas que ahí aparecen figuran como registradas entre junio del 2022 y marzo de este año.



Al hacer una búsqueda rápida en internet y de manera específica en los medios de comunicación dominicanos, elCaribe ha encontrado decenas de notas que se relacionan con homicidios, asesinatos, intentos de asesinato, feminicidios, narcotráfico, lavado de activos, robos, estafas, abuso sexual, violación sexual en perjuicio de menores de edad, entre otros delitos, pero esos datos no se corresponden con las informaciones que el sistema judicial tiene disponibles al respecto.