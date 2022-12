Supérate inicia entrega del Bono Navideño a 350 mil familias

SANTO DOMINGO – El programa social Supérate, inició hoy la entrega del Bono Navideño a 800 familias de los sectores Cristo Rey y Simón Bolívar. El Bono, tiene un valor de 1,500 pesos.

Los operativos de entrega se llevaron a cabo de manera simultánea en la Clínica Cruz Jiminián y en el Centro de Salud Padre Marcilla, y son el inicio de una serie de jornadas que llevará el Bono a al menos dos millones de familias de escasos en todo el país, tal y como habría anunciado el presidente Luis Abinader.

El Bono Navideño es una ayuda del Gobierno. El mismo podrá ser consumido en centros de expendio de alimentos, almacenes, supermercados y colmados de todo el país.

La tarjeta es emitida por el Banco de Reservas y VISA, y estará vinculada a una cédula, garantizando así la transparencia en el proceso de entrega.

“Yo me siento muy bien, me siento alegre porque por primera vez el Gobierno me toma en cuenta”, expresó Raima Félix, de 49 años y residente en el sector Simón Bolívar.