La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió al exdirector de la desaparecida Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, al acoger un recurso de casación presentado en su contra.



La decisión de la alta corte anuló la sentencia anterior que lo había condenado a dos años de prisión y a cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público por presunta violación a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.



Según la sentencia emitida por la SCJ, los jueces argumentaron que la Corte de Apelación del Distrito Nacional cometió un error al aplicar la normativa vigente en ese momento, ya que la Ley 340-06 fue derogada por la Ley núm. 449-06.



La nueva legislación, explicaron, eliminó las penas de prisión y la prohibición para el ejercicio de cargos públicos, sustituyéndolas por sanciones de índole administrativa para los funcionarios que incurran en violaciones a la ley.



La alta corte concluyó que el tipo de delito por el que fue juzgado Rivas no constituye un hecho punible bajo las nuevas disposiciones, por lo que ordenó su “absolución” conforme al artículo 337 numeral 3 del Código Procesal Penal, que establece que una acción no puede ser sancionada si no constituye un hecho delictivo.



El Ministerio Público no logró establecer la vinculación directa de Manuel Rivas con el asesinato de Yuniol Ramírez, pero sí lo acusó de varios delitos graves durante su tiempo como director de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Rivas enfrentó cargos por “asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos”, entre otros.



Las irregularidades en la OMSA se destaparon cuando el abogado Yuniol Ramírez fue asesinado en octubre de 2017. Su cuerpo fue encontrado atado a un bloque de concreto en río.