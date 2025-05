Esto ante el disenso de si la figura es conforme a la Ley Suprema o no; tratarán la realización de vista pública

Ante el disenso que hay con el tema de las candidaturas independientes de si es constitucional o no, la comisión especial de diputados a cargo de la matriz legislativa que contempla esta figura discutirá el próximo lunes si realizar o no una vista pública con el fin de determinar el rumbo de la pieza.



El diputado Elías Wessin, presidente del equipo legislativo, detalló que existen dos interpretaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 que posibilita las candidaturas sin partidos políticos: una formal y otra garantista.



Quienes promueven la primera interpretación señalan que si se aplica la Carta Magna, “no puede haber candidaturas independientes” porque no están constitucionalizadas. Mientras, los garantistas defienden que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental, por lo que “hay que legislar extensivamente al respecto y darle al ciudadano la facultad de aspirar”.



Frente a este dilema, la comitiva se reunirá para considerar si hacer la consulta pública y de ahí definir si salir con una ley que dé participación a los aspirantes como quiere la alta corte o si, por el contrario, “se opina que hay que modificar la Constitución de la República para que haya candidatos independientes”.



“Vamos a socializar el proyecto lo más posible y de ahí, de la mayoría de los 23 miembros de esa comisión especial, vamos a decidir qué es lo mejor (…). El próximo lunes hay una reunión de la comisión y ahí se va a decidir si va a haber o no vista pública. Desde que pase esa vista pública, ya tenemos la matriz preparada con el proyecto de la Junta, el proyecto de los diputados, la opinión técnica de la Oficina Técnica Legislativa de la Cámara de Diputados, el voto disidente de Rafael Santelises y la última opinión de la Junta Central Electoral, que ajustó algunos criterios”, informó el también presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).



Wessin ofreció los detalles en el programa radial “Buenas noches, buena suerte” que dirige la periodista Yanessi Espinal, el cual se transmite de lunes a viernes por CDN radio, de 7:00 a 8:00 de la noche.



El diputado nacional argumentó que así como el TC interpretó la Ley Suprema, el Poder Legislativo, que no está sujeto a ningún poder del Estado, puede decidir también hacer una interpretación de la Constitución.



“De hecho, ya hay gente que amenaza con decir: miren, lo que venga de parte de ustedes, como quiera vamos a ir al Tribunal Constitucional. Porque, lamentablemente, en nuestro país así es que se procede. A veces no hay consenso y lo que se quiere es estar en la palestra pública. Pero nosotros, mi responsabilidad como presidente de esa comisión es hacer las cosas bien transparentes y que el pueblo sepa lo que estamos haciendo”, enfatizó el congresista.



Uno de los puntos que más resaltan quienes se oponen a las aspiraciones sin partidos, agrupaciones y movimientos políticos es que en caso de renuncia o muerte de un candidato independiente que haya ganado en los comicios, éste no tendría sustituto en cargos como senador o diputado.



Finjus y PC: habría que modificar la Carta Magna para aplicar aspiración



El pasado lunes, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC) expresaron su preocupación con el proyecto de ley de candidaturas independientes, tras participar en la reunión que realizó la comisión especial de diputados en el salón Hugo Tolentino Dipp del ala congresual.



Ambos coinciden en que para hacer viable la referida figura sería necesario modificar otra vez la Ley Sustantiva, porque en ella están las trabas para este tipo de aspiraciones.



Servio Tulio Castaños Guzmán y Leidy Blanco, vicepresidente ejecutivo de la Finjus y coordinadora general de Participación Ciudadana, respectivamente, creen que sería sumamente difícil lograr consenso a través del pliego legislativo sometido a la Cámara Baja por la Junta Central Electoral.



“Es que aquí lo que se debió de haber comenzado fue por modificar aspectos de la Constitución que le cerraron la vía a los movimientos independientes. De eso era que debíamos estar hablando hoy.

Entonces, por eso al Congreso se le está haciendo muy difícil aprobar esta ley”, advirtió Castaños Guzmán al precisar que la propia Norma Suprema siempre se refiere a los partidos políticos y nunca a los movimientos independientes.



Reiteró, además, que le va a ser “muy difícil” a los senadores y diputados regular las candidaturas independientes, ya que se trata de un aspecto muy controversial.



Leidy Blanco destacó que hay varios artículos de la Constitución que imposibilitan la aplicación de dicha figura y que para hacerla efectiva tendrían que modificarlos.



“Reflexionamos de que esto no solamente nos abocará a abordar las candidaturas independientes, sino que el marco de la Constitución también tendrá que ser reformado. Porque para hacerla efectiva, esa aplicación, de esa norma de las candidaturas independientes, hay varios artículos, obviamente, en la Constitución que lo imposibilitan”, expuso.



La figura divide a partidos



Aunque los tres partidos mayoritarios del país están de acuerdo con la existencia de un proyecto de ley que permita y regule la postulación de las candidaturas independientes, los minoritarios están divididos al respecto.



En su pasado encuentro, la comisión especial de diputados recibió a representantes de siete organizaciones políticas que en los pasados comicios sacaron menos de un 1%, algunos de los cuales se expresaron a favor de la figura comicial mientras otros, en contra.



Las opiniones de los dirigentes políticos evidencian que el disenso con el tema de los independientes no solo abarca aspectos de los dos proyectos que armoniza el equipo de diputados presidido por Elías Wessin, sino también en sí debe haber o no un marco legislativo con esta figura. Entre los partidos en contra de las candidaturas que ordena el TC destaca la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Unión Demócrata Cristiana (UDC), y a favor está el Partido Demócrata Institucional.

Independientes no serían miembros del CNM

Servio Tulio Castaños Guzmán cuestionó cómo un candidato independiente podría ocupar un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuando la Constitución establece que su composición se basa en la “mayoría de partidos políticos”.



El jurista hizo referencia a artículos específicos de la Ley Suprema, como el 81 y el 216, para ilustrar las incongruencias que surgirían al tratar de regular la participación independiente sin una reforma constitucional previa. “Se debió haber comenzado con modificar aspectos de la Constitución que les cerraron la vía a los movimientos independientes”, sentenció el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, y sugirió que el debate actual sobre una nueva ley nace de un problema de raíz no abordado.



Algunos senadores y diputados quieren eliminar las candidaturas independientes mediante la supresión de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales hablan de la referida figura.