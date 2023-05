Email it

A un día de haber sido inauguradas las nuevas instalaciones del Teleférico de los Alcarrizos, empezó a causar confusión en los usuarios por sus horarios de operaciones durante el período de prueba.

Decenas de ciudadanos llegaron a las puertas, pasadas las 10 de la mañana, con la ilusión de hacer uso de las nuevas cabinas que sobrevuelan diversos sectores de Los Alcarrizos, sin embargo, no fue posible su uso debido a que por el momento, funcionará sólo en horas pico.

“Se publicó a tiempo pero el error estuvo en la publicación del diario. La operación comercial, ya cuando se comience a cobrar, tiene otro tipo de logística. Ahora se tiene una operación gratis, para que la gente lo use y lo pruebe. Estará abierto en las horas picos, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m a 9:00 p.m.”, explicó Julio Aramijo, encargado de operaciones a la prensa y los usuarios que llegaban preguntando por qué estaba detenido.

Los usuarios que llegaban a las instalaciones con la intención de usar el teleférico mostraron descontento por el cierre del teleférico, debido a que no comunicaron por ninguna vía que este sería el horario de operaciones durante el mes gratis.

También se quejaron porque descartaron el uso de carros y guaguas públicas, para estrenar el teleférico y por la falta de información, tenían que pagar otro pasaje.

“Es un abuso porque vine a utilizar el teleférico y no hay carteles que diga que está cerrado hasta las 5. Si ustedes miran hay gente esperando, me paré porque iba a usar el teleférico”, expresó Willys Paredes, un ciudadano que se dirigía hacia la última estación Los Americanos.