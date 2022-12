Como un acto de irresponsabilidad fueron calificadas ayer las declaraciones del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, quien el pasado jueves acusó a los pasados directores generales del cuerpo del orden de formar parte de una estructura de corrupción a lo interno de la institución que iba desde los rasos hasta los más altos rangos.



Tras retar a Vila del Castillo a que investigue a todos los directores generales que dice formaban parte de la estructura empezando por el actual hasta la última jefatura, el exdirector de la Policía Guillermo Guzmán Fermín, reaccionó y fustigó las expresiones del encargado de la actual reforma a la uniformada.



“Eso es inaceptable. Es un acto de irresponsabilidad hacer generalizaciones y meter a todos en un ‘saco’.



Reto al señor Vila a que empiece a investigar a todos esos directores generales que dice empezando por el actual hasta la última jefatura”, dijo Guzmán Fermín a través de su cuenta de Twitter.



En otras publicaciones, el exdirector de la Policía Nacional (2007-2010) advirtió que generalizar siempre es peligroso, especialmente si esto no se acompaña de pruebas y los debidos sometimientos a la Justicia.



“Este tipo de declaraciones alegres y sin pruebas es lo que mantienen a la PN desmoralizada”, escribió.



Comisión de la CD dice hay decepción



El diputado Edwin Mejía rechazó las declaraciones del comisionado para la reforma policial por entenderlas injuriosas, irresponsables e injustas para miles de policías honestos que ya vienen padeciendo las carencias del sistema.



Mejía, que preside la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, dijo que “el supuesto plan y reforma que se tiene en marcha no ha sido socializada con la comisión que preside, en una especie de omisión culposa y en franca alusión al protocolo establecido para estos fines”. “Lo que más lastima la moral de miles de agentes y oficiales de la Policía Nacional, es que esas declaraciones injuriosas, irresponsables e injustas fueron hechas con el conocimiento y permiso de su comandante en jefe”, afirmó el diputado de La Vega.



Manifestó que si ha habido corrupción en esa institución esta gestión de gobierno tiene su cuota de responsabilidad y participación. “Recordemos que el actual director de la Policía es el segundo en ocupar la posición durante el gobierno de Abinader, lo que quiere decir que no se puede descartar la posibilidad de que igual de cuestionable haya sido la jefatura del ex director general”.

Cuáles fueron las palabras del comisionado

El comisionado para la reforma policial aseguró que durante el proceso han tenido que luchar contra “el elefante blanco y la lacra de la corrupción” para adecentar esa institución. Dijo que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Then desmontaron una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, entre otras cosas.