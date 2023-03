El rapto y posterior asesinato de la pareja de La Guáyiga, además de que se encuentra envuelto en un misterio, ahora complica las investigaciones porque el presunto autor del crimen escapó a los Estados Unidos.



Las autoridades todavía no han podido precisar cuál pudo ser el móvil para quitarles la vida a Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.



A pesar de que el Ministerio Público establece que el ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, prófugo y señalado como el principal implicado, era socio de Jáquez Rodríguez, no especifica qué tipo de vínculo sostenían.



La Policía Nacional tampoco pudo responder a los periodistas la interrogante de cuál fue el motivo del crimen. El vocero policial, Diego Pesqueira, dijo que hasta el momento no pueden establecer ninguna hipótesis con respecto a qué motivó a la banda, compuesta por siete personas, a torturar a la pareja y luego asesinarla.



Pesqueira indicó que “todas esas interrogantes, sobre las circunstancias y las motivaciones”, saldrán a la luz cuando se inicie el proceso judicial en contra del único detenido por este caso. Se trata de José Alberto Ventura Tupete, mejor conocido como El Inválido.



Según los fiscales, Ventura Tupete, a quien le conocerán medida de coerción el próximo jueves, es el dueño del Hotel El Cayao, ubicado en Boca Chica, en donde fue asesinado Luis Miguel, y que también habría limpiado la escena del crimen. Aún no indican específicamente dónde fue asesinada su esposa.



Escapa a EE.UU. autor intelectual



Ahora las investigaciones toman otro giro. El ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, señalado como el principal implicado en la muerte de la pareja de La Guáyiga, logró escapar del país. Por eso la investigación se extenderá a los Estados Unidos, de acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.



Durante una rueda de prensa, el vocero dijo que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) está trabajando en este tema y se están cumpliendo los trámites correspondientes en este tipo de casos.



De acuerdo con el documento donde se solicita medida de coerción en contra del único detenido (El Inválido), de los siete implicados, Alberto Ortiz fue capturado comprando las herramientas de tortura que utilizarían para atormentar y dar muerte a la pareja de esposos.



¿Quién mató a José Miguel?



Según consta en el expediente del Ministerio Público, el prófugo José Miguel Álvarez Ramírez, alias Bebé, fue quien mató a Luis Miguel.



En la habitación del hotel, detallan los investigadores, utilizando luz blanca, luz forense color azul, reactivos luminol, se pudo determinar que existía mancha de sangre humana. Explicaron que también se encontraron dos rollos usados de cinta adhesiva, de características idénticas a las que tenían atadas los cadáveres de la pareja al momento de ser levantados del pozo séptico en Los Alcarrizos.



“Luego de que el prófugo José Miguel Álvarez Ramírez (a) Bebé, matara a Luis Miguel Jáquez, procedieron limpiar y a pintar la habitación donde le dieron muerte a Luis Miguel, exactamente la habitación No. 02 de dicho hotel”, describe el expediente del órgano.



El 24 de enero pasado, en horas de la madrugada, la pareja desapareció de su residencia. Luego las autoridades informaron el lugar donde se encontraban los cuerpos sin vida de Luis Miguel y Elisabeth.

José Alfredo Ventura Tupete tiene un brazo amputado y fue llevado al tribunal en silla de ruedas.

Participación de cada imputado en el crimen

Las autoridades identificaron a siete hombres que estarían vinculados a la muerte de la pareja de esposos de La Guáyiga, de los cuales uno fue detenido. Según el Ministerio Público, el autor intelectual fue el ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz. Este es identificado como socio de la víctima y luego de materializar el crimen escapó a los Estados Unidos. Leonardo Alejandro Méndez, fue quien rentó y condujo la yipeta Hyundai modelo Tucson, año 2020 color gris, y junto Dylan Alberto Ortiz trasladó a la pareja hacia el hotel en Boca Chica para ejecutar su muerte. Eddy Manuel Álvarez Ramírez, alias Moreno, fue quien supuestamente vigiló en la habitación del hotel a la pareja amordazada, hasta que llegara su hermano y ejecutara la muerte a la víctima. José Miguel Álvarez Ramírez, alias Bebé, es identificado como la persona que horas después mató a Luis Miguel Jáquez Rodríguez en la habitación del hotel. José Alfredo Ventura Tupete, es la persona con discapacidad y dueño del hotel Cayao y a quien acusan de ser cómplice del crimen debido a que supuestamente trató de ocultar evidencia. La Policía Nacional también busca a “Guillermo el primo” y a un tal “Jeffrey”, por implicación en el crimen.