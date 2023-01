Email it

Santo Domingo.- Transeúntes y residentes del Ensanche Naco valoraron mejoras en la fluidez del tránsito en las calles de dicho sector luego de la implementación del Programa «Parquéate Bien».

Quienes utilizan con frecuencia las referidas vías para acudir a restaurantes, supermercados, farmacias y otros comercios ven como loable la iniciativa, sugiriendo su ampliación. A la vez que manifestaron entender que el tema está estrechamente relacionado a educación.

“A pesar de la dificultad de la zona, antes de esa implementación los ciudadanos se parqueaban en ambos lados de la vía, pero que toda iniciativa que busque mejorar el caos del tránsito de la ciudad merece el apoyo de todos” dijo la comunicadora Altagracia Paulino al referirse al programa “Parquéate Bien”.

En tanto, Carmen María Rodríguez, dependiente de un negocio de variedades en la zona, explicó que luego de señalizar con marcas los lugares donde conductores pueden parquearse, ahora hay menos tapones y el tránsito fluye mejor.

Mientras que, Ernani Feliz, vendedor de una empresa que lleva mercancía a Naco, reconoció la organización del tránsito en las calles, por lo que resaltó la importancia de este tipo de proyectos para la mejora. “Desde que arrancó el proyecto hasta el que no le he dado seguimiento al tema, he observado que el tránsito ha fluido mucho mejor, y está mucho más organizado y hay señalización”.

Otro usuario como Hernand Valdez, visitante de manera asidua al sector, sugiere que “el programa se desarrolle en otras demarcaciones, y que de igual forma se duplique la señalización, para que la gente vaya entendiendo mejor el mensaje”.

El programa “Parquéate Bien” es un esfuerzo interinstitucional en beneficio de la movilidad, que cuenta con la actuación del Intrant, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

Los vehículos remolcados, tras infringir las disposiciones establecidas, serán llevados al centro de retención del programa “Parquéate Bien”, ubicado en la avenida Tiradentes #17, del sector Naco. Éstos podrán ser retirarlos en horarios de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.