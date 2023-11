CABRAL.- Tres familias pobres residentes en el Barrio Arriba de este municipio, provincia Barahona, imploran al Presidente Luis Abinader que disponga la construcción o reparación de sus viviendas que presentan avanzado estado de deterioro.

Expresan que abrigan la esperanza que en la temporada navideña el primer mandatario de la nación tome esta decisión, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) o el Plan Social de la Presidencia.

Dilcia Urbáez Féliz, madre de siete hijos, residente en la calle San Andrés 52 del barrio en cuestión, dice que tiene más de 20 años residiendo precariamente en una casa que cada vez más se deteriora.

Señala que su esposo no tiene un trabajo formal lo que lo ha obligado a dedicarse a las actividades del motoconcho para llevar el pan a la casa.

«Lo que gana mi marido como motoconchista a penas nos alcanza para la alimentación diaria y para colmo, yo tampoco estoy trabajando que sería una gran ayuda para nuestro hogar», declaró la pobre mujer al comunicador y locutor local Hércules Urbáez.

La dama pidió al comunicador que dé a conocer esta situación a todos los medios informativos de Barahona, porque, a su juicio de esta manera Luis Abinader se enteraría más pronto del caso que la afecta a ella, esposo e hijos.

Por su parte el adulto mayor, Marcario Montilla expresó que también atraviesa muy malos momentos debido a que su humilde vivienda que es muy pequeña está muy deteriorada.

Montilla quién tiene problemas para movilizarse normalmente se lamenta que por sus condiciones físicas no consigue trabajo lo que agrava aún más su penosa situación.

«Debido a mi situación pido a Luis Abinader que me construya una nueva casa o me repare la actual, la cual ya no es apta para ser habitada por las malas condiciones que presenta», señaló.

La tercera persona que solicita al mandatario que le repare su casa es la señora María Cristina Montilla (La Quimbo). Expresa que aparte de las malas condiciones de su vivienda la misma es muy pequeña.

«Mi mayor deseo es ver que mi casa sea derribada porque es muy pequeña o que al menos me sea reparada, porque soy una persona muy pobre que carece de recursos para hacer realidad una de estas dos cosas», señaló.

Estas tres familias esperan que antes de finalizar este año 2023 el Presidente Luis Abinader les repare o reconstruya sus casas. Dicen que este sería el mejor y más grande regalo navideño que nos harìa el señor Presidente de la República.