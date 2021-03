Tribunal emitirá este martes a las 4:00 de la tarde sentencia sobre caso Andreea Celea

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitirá mañana a las 4:00 de la tarde su sentencia sobre el caso de asesinato de joven de origen rumano Andreea Celea.

Después de escuchar a la madre de la víctima Anca Voicila y al acusado Gabriel Villanueva, los jueces Claribel Nivar Arias, Deiby Timoteo Peguero y Gissel Soto, se retiraron a deliberar, prometiendo estudiar todas y cada una de las pruebas presentadas durante el juicio que duró dos años seis meses y 21 días.

La audiencia reinició pasadas las 6:00 de la tarde, aunque estaba previsto para las 4:00 de la tarde, debido a que el Tribunal estuvo conociendo cinco casos de manera virtual.

La madre de Andreea Celea pidió al tribunal condenar que Villanueva a 30 años de prisión por el supuesto asesinato de su hija y robo agravado.

"No sé a cuantos años de cárcel será condenado Gabriel Villanueva, pero si se que a mí me ha condenado a este dolor de por vida", dijo Voicila.

De su lado, Villanueva reiteró que es inocente del hecho y afirmó que la joven Celea era muy especial para el.

La defensa de Villanueva reiteró que no existen suficientes pruebas contra su defendido.

La Abogada Marlene Guerrero ratificó sus conclusiones alegando la inocencia del acusado, tras afirmar que ninguno de los testigos pudo afirmar que hubo signo de violencia de género contra Celea.

"No hay ninguna prueba de abuso sicológico de Gabriel Villanueva contra la joven Celea. No es asesinato, porque no hay el tipo penal ni homicidio en este caso.

La defensa del joven Gabriel Villanueva insistió ayer en que la muerte de la joven de origen rumano Andreea Celea fue por suicidio.

Durante el juicio, que se encuentra en su etapa final, la defensa de Gabriel Villanueva terminó sus conclusiones y solicitó al tribunal que defendido sea absuelto.

La abogada de Villanueva, Marlene Guerrero, asegura que Celea se suicidó por motivos propios, lanzándose del octavo piso de un hotel.

Expresó que la joven se drogaba y la noche de su deceso había consumido sustancias controladas según los exámenes toxicológicos al cuerpo de Andreea Celea.

El Ministerio Público presentó el pasado miércoles sus conclusiones sobre el caso y pidió al tribunal una condena de 20 años para Gabriel Villanueva, quien es señalado como el responsable de la muerte de la joven.

El caso entró en su etapa de conclusión, luego de que la defensa presentará su último testigo, una trabajadora doméstica de la casa de la mamá de Villanueva, Chantal Ohnona, quien aseguró que la fallecida mantenía ‘’una buena relación’’ con la familia del imputado.

Antes de fallecer, Celea mantuvo una relación con Villanueva, por dos años y ocho meses. Al acusado le habían puesto una orden de alejamiento.

La defensa de Villanueva, alega que Celea era quien buscaba y llamaba al acusado, el cual hasta el momento ha cumplido medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.