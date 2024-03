El Defensor del Pueblo pide que se habilite el Centro Correccional Las Parras para el traslado de los privados de libertad en La Victoria pero el presidente Luis Abinader dice que no es posible porque ese lugar no está en condiciones.



Tras el incendio en uno de los pabellones del penal donde hasta el momento se han reportado tres fallecidos y una decena de heridos, ha retornado la discusión respecto a ese centro penitenciario.



“La Victoria tiene que ser demolida. La Victoria no tiene razón de ser en una sociedad como la que tenemos en República Dominicana. Se tiene que abrir La Nueva Victoria y la de San Juan de la Maguana también está en condiciones. Hay que concluir esa etapa porque no vamos a tener tranquilidad, nosotros los ciudadanos, cuando tenemos un recinto que no tiene las condiciones mínimas de seguridad”, afirmó el defensor Pablo Ulloa a CDN, canal 37.



Reiteró la sobrepoblación que hay en La Victoria y las condiciones inhumanas en las que viven las más de ocho mil personas ahí recluidas. Para ello, tomó como referencia el informe que publicó el pasado mes la institución que dirige, en la que da cuenta de la situación de salud de los privados de libertad.



“No hay capacidad para poder enfrentar una población en un espacio que estaba hecho para el 3% de lo que existe ahora. ¡Ni hablar de los privilegios!”, enfatizó Ulloa, al asegurar que el penal construido por las pasadas autoridades del Ministerio Público, puede ser habilitado al mismo tiempo de que se le practique una auditoría forense a los fines de determinar si hubo algún acto o proceso de corrupción durante su construcción”.



No hay condiciones



Mientras Ulloa ofrecía esas declaraciones, el presidente de la República, Luis Abinader, explicaba que no era posible trasladar a nadie a la cárcel Las Parras porque no está concluida y no se sabe en qué tiempo lo estará.



“Las Parras no se ha terminado, incluso, el presupuesto de terminación de Las Parras” es de más de 1,600 millones, respondió en tono irónico cuando se le preguntó al respecto. Enfatizó que eso está muy lejos de terminarse.



Abinader dijo que su administración está muy interesada en concluir la nueva cárcel pues, son conscientes de que ese recinto no debiera estar operando desde hace más de tres décadas.



Explicó que está en espera de que el sistema de justicia entregue completamente el penal para seguir trabajando en él, advirtiendo que tomaría más de un año terminar al menos una parte de lo que fue bautizado como La Nueva Victoria.