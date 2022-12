Email it

La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, desmintió categóricamente la información de que el país abandona niños sin sus padres en la frontera domínico-haitiana.



Rosa Elcarte aclaró que los menores que llegan sin sus padres a la frontera son entrevistados por un personal de Unicef y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), para determinar previamente si la reunificación familiar corresponde en Haití o en la República Dominicana.



“Es cierto que Unicef-Haití está atendiendo de manera humanitaria 1,800 niños haitianos que las autoridades dominicanas han despachado sin sus padres. Eso es real, pero lo que se ha dicho después, de que los niños fueron abandonados en la frontera o que fueron separados de sus padres, todo eso no es verdad”, declaró.



Asimismo, sostuvo que desde hace tiempo trabajan en coordinación con el Conani, para garantizar los derechos y el interés superior del niño que es retenido en el país para ser repatriado a la vecina nación.

Precisó que el niño de nacionalidad haitiana que entra al país sin documentación y cuyos parientes no representan peligro para su integridad física, en ese caso consideran que el interés superior del niño es unificarlo con su familia en Haití.



“El niño no se tira en la frontera, Conani lo entrega a la institución que se encarga de los derechos de los niños en Haití y, en coordinación con Unicef, se le dan todos los servicios y alimentos necesarios, mientras se puede contactar a la familia. Así es como lo hacemos”, aclaró al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN.



La explicación sobre cómo se trabaja en estos casos, llega luego de que medios internacionales informarán que la República Dominicana devolviera a Haití al menos 1,800 niños y niñas sin sus familias.